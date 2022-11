Ultima oră | Dronă NATO ridicată deasupra Poloniei, după atacul cu rachete rusești

După ce două rachete rusești au lovit teritoriul polonez, la granița cu Ucraina, o dronă NATO a fost ridicată pentru a supraveghea zona.

Două persoane au fost ucise în Polonia de rachete ruseşti care au căzut pe teritoriul acestei ţări membre NATO, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane, anunţă „The Guardian”.

Exploziile ar fi avut loc la graniţa Poloniei cu Ucraina, după ce Rusia a bombardat masiv, marţi, Ucraina, inclusiv la Liov, oraş aflat în apropierea frontierei cu Polonia.

Premierul polonez a convocat o reuniune urgentă a Comitetului pentru Securitate Naţională şi Apărare, dar nu au fost furnizate motivele pentru care a fost convocat acest organism care ia decizii legate de securitatea naţională, anunță News.ro.

⚡️russia strikes Poland in a missile attack:



Two russian rockets hit town of Przewodów, Poland near the border with Ukraine.



At least two civilians were killed.



Polish Prime Minister Morawiecki convenes a Security Council meeting.



Polish Armed Forces on high alert.



-RadioZet pic.twitter.com/H6JPfr1qom