ULTIMA ORĂ: Mugur Isărescu anunţă că merge în Parlament să fie audiat

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), a declarat, joi, că întreg Consiliul de Administrație al BNR va merge la audierea de la comisiile Senatului programată pentru data de 12 februarie, transmite Mediafax.

„Am primit, în sfârșit, o invitație validă”, a afirmat Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, în cadrul briefing-ului de presă, după ședința de politică monetară.

CA al BNR a fost invitat, pentru a treia oară în acest an, de comisiile reunite economică și de buget-finanțe a Senatului la audiere pentru data de 11 februarie sau data de 12 februarie.

Reprezentanții Băncii centrale nu pot fi prezenți la audierea propusă pentru 11 februarie, al ora 11:00, deoarece la acea oră este prezentat „Raportul asupra inflației”, ediția februarie 2019. BNR publică de patru ori pe an acest raport, în februarie, mai, august și noiembrie.

CA al BNR și Guvernatorul BNR au mai fost invitați în acest an de cele două comisii la data de 29 ianuarie și la data de 7 februarie. În primul caz, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii centrale, a susținut că reprezentanții acesteia nu pot fi prezenți, deoarece invitația nu îndeplinea procedura. Invitația era semnată de senatorul ALDE Daniel Zamfir, în calitate de președinte ale Comisiei economice a Senatului, atât pentru poziția lui, cât și pentru cea a președintelui Comisiei de buget, finanțe și piețe de capital a Senatului.

Cea de-a doua invitație din acest an a fost făcută pentru ziua de joi, 7 februarie, când CA al BNR avea programată a doua ședință de politică monetară din acest an și prima în care au discutat un raport de inflație în acest an.

