ULTIMA ORĂ - Oreste Teodororescu, audiat la DIICOT Ploiești

Oreste Teodorescu s-a prezentat luni dimineață la sediul DIICOT Ploiești pentru a fi audiat în „dosarul cocaină pentru VIP-uri”. Nu se știe în ce calitate a fost citat. Teodorescu a spus că va da declarații la ieșirea de la audieri.

În urmă cu câteva zile, jurnalistul a avut și o primă reacție cu privire la aşa-zisa lui implicare în dosarul droguri pentru vedete.

„Dau aici un răspuns general, tuturor celor care vor sa ma întrebe ceva despre un dosar despre care nu ştiu nimic! Nu am fost audiat, nu mi ‭‬ s-a comunicat nici o citaţie. Am primit doar un telefon de la numărul acesta ‭(0799) 106 127‬ de la care am fost invitat luni la Ploieşti. Foarte suspect este faptul ca cineva intoxica câţiva jurnalişti cu date 100%false despre mine dintr-o ancheta la care nu am răspuns încă procurorilor. Am contactat avocatul şi voi acţiona in instanţa pe toţi cei care fac afirmaţii denigratoare şi calomnioase despre mine, in afara oricăror probe!”, a scris Oreste Teodorescu, pe pagina sa de Facebook, după ce a aflat că numele său e vehiculat în acest doar.