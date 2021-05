Un afacerist american a fost arestat după ce a cumpărat trei mașini de lux din banii primiți prin fondul de ajutor Covid pentru salvarea afacerilor

Un bărbat din California a fost arestat după ce a folosit o parte din cei 5 milioane de dolari primiți prin fondul de ajutor Covid pentru a-și procura trei mașini de lux, în loc să-i direcționeze spre salvarea afacerilor pe care le are, potrivit procurorilor.

Mustafa Qadiri, în vârstă de 38 de ani, este cercetat pentru fraudă cu fonduri bancare, fraudă în formă continuată, spălare de bani și furt de identitate.

Qadiri a început demersurile de obținere a fondurilor federale în luna mai 2020, iar până în iunie a primit 5,1 milioane de dolari. A găsit însă o altă destinație banilor, alta față de cea pentru care a solicitat suma și anume salvarea afacerilor pe care le deține de la faliment, în contextul crizei Covid.

A ales un Lamborghini, un Ferrari și un Bentley. Dar și câteva destinații de vacanță. De lux, bineînțeles.

Afaceristul a aplicat pentru fondurile de ajutor Covid la trei bănci, pentru a-și reorganiza cele patru companii pe care le conducea. Și-a dorit mai mult să conducă niște mașini de lux, totuși.

Agenții federali i-au confiscat deja o parte din bunuri – un Ferrari 458 Italia din 2011, un Lamborghini Aventador S din 2018 și un Bentley Continental GT Coupe din 2020 – a căror sumă totală poate ajunge la câteva sute de mii de dolari.

Un purtător de cuvânt al Procurorului General a declarat pentru The New York Times că, dacă va fi condamnat, Mustafa Qadiri poate primi până la 302 ani de închisoare.

Federal agents have seized three luxury sports cars allegedly purchased by Mustafa Qadiri, 38, of Irvine, with fraudulently obtained COVID-19 Payment Protection Program (PPP) loans. pic.twitter.com/MIdkjFeZx2