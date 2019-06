Un artist turc face senzaţie pe internet prin suprapunerea unor imagini care simbolizează sărăcia şi luxul

Un artist turc face senzaţie pe reţelele de socializare prin juxtapunerea unor imagini contrastante - o fetiţă deghizată în Wonder Woman alături de un copil acoperit cu sânge, un iaht nou-nouţ şi o barcă de migranţi, fotografii din ţări devastate de război alături de imagini care simbolizează luxul şi confortul din Occident, informează AFP potrivit Agerpres.

Cu peste o jumătate de milion de admiratori (followers) pe Instagram şi alte câteva mii de persoane care îi urmăresc conturile de Facebook şi de Twitter, Ugur Gallenkus generează reacţii puternice în spaţiul online.Alte montaje fotografice ale acestui artist de 29 de ani plasează faţă în faţă, de exemplu, un pahar de cafea de la Starbucks şi oameni care suferă din cauza secetei. Sau un tată care îşi îmbăiază copiii în rămăşiţele unei săli de baie distruse în urma războiului şi, de cealaltă parte a imaginii, o cadă de lux instalată sub un candelabru într-o sală de baie impecabilă.Ugur Gallenkus, stabilit la Istanbul, spune că doreşte să provoace cu lucrările sale o conştientizare a oamenilor în legătură cu lucrurile care se întâmplă pe Terra şi să atragă atenţia asupra acestor "lumi paralele"."Aş vrea să spun lumii că în ţările în curs de dezvoltare oamenii trăiesc marcaţi de război, foamete şi durere. Dacă vrem să trăim în pace şi armonie, trebuie să cunoaştem şi vieţile unora, şi vieţile celorlalţi", a declarat el pentru AFP.Proiectul lui a demarat în 2016, ca reacţie la fotografia ce arăta trupul fără viaţă a lui Aylan Kurdi, micul sirian de trei ani al cărui cadavru a fost găsit eşuat pe o plajă din Turcia şi devenit tragicul simbol al crizei migratorii din 2015."Într-o dimineaţă, privind buletinul de ştiri, am văzut teama şi disperarea din ochii familiilor de migranţi care încercau să traverseze marea în căutarea unei vieţi mai bune. Acea ştire m-a şocat şi am vrut să povestesc situaţia lor lumii întregi", a declarat artistul turc."Dincolo de cuvinte"Ugur Gallenkus evocă în creaţiile sale subiecte care afectează lumea întreagă: război, foamete, violenţe comise asupra femeilor, inegalităţi, modificări climatice."Însă războiul şi instabilitatea din Irak, Siria şi Afganistan reprezintă o parte importantă a muncii mele", a precizat el."Nu fac decât să interpretez imagini într-o manieră diferită. Încerc să găsesc valoare şi sens pentru fotografii pe care le văd la buletinele de ştiri, apoi le adaug mesajul pe care vreau ca ele să îl transmită".Mii de persoane au reacţionat pe reţelele de socializare, exprimându-şi furia, tristeţea sau şocul, după ce au vizionat imaginile sale."Arta este puternică, pentru că poate să exprime ceea ce se află dincolo de cuvinte", a comentat Subra, o utilizatoare a reţelei de socializare Facebook, sub una dintre imaginile publicate de Ugur Gallenkus."Eu vin din Siria. De fiecare dată când văd imaginile dumneavoastră cu distrugerea ţării mele, comparate cu viaţa confortabilă din Occident, plâng. Am avut şi noi aceeaşi viaţă în trecut, însă războiul ne-a luat totul", a relatat un alt utilizator, Haroun.Ugur Gallenkus spune că a primit mesaje de sprijin de peste tot din lume. Ferm în convingerile sale, artistul turc doreşte să îşi continue munca pentru a face din lume "un loc frumos şi fericit pentru toţi".