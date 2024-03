Myasnikov a luptat în Kosovo și Tadjikistan. În ultimii doi ani a luat parte la războiul din Ucraina.

A făcut parte dintr-o brigadă specială. Aceasta este o unitate a forțelor speciale ale armatei cu sediul în Togliatti și aparține informațiilor militare ruse.

Rusia a anunţat joi că deţine ”proba” care arată că autorii atentatului soldat cu 143 de morţi în apropiere de Moscova întreţineau legături cu ”naţionalişti ucraineni”, acuzaţii catalogate de către Statele Unite drept ”propagandă absurdă”, relatează AFP, arată News.ro.

Atacul, care a avut loc vineri seara într-o sală mare de concert, a fost revendicat de organizaţia jihadistă Statu Islamic (SI), însă oficiali ruşi acuză Ucraina şi ţări din Occident de faptul că sunt sunt instigatorii.

Kievul şi aliaţii săi dezmint orice implicare în acest masacru şi apreciază că Kremlinul, aflat în plin conflict armat împotriva Ucrainei, caută să dea vina pe aceasta din motive politice.

Comitetul de anchetă, organul însărcinat cu principalele investigaţii criminale în Rusia, a anunţat joi, în acest context, că deţine noi elemente care demonstrează, în opinia sa, o pistă ucraineană.

”Munca cu teroriştii deţinuţi, examinarea unor dispozitive tehnice confiscate asupra lor şi analiza unor informaţii cu privire la tranzacţii financiare au permis să se obţină probe ale legăturilor lor cu naţionaliştii ucraineni”, a fat asigurări pe Telegram Comitetul.

Potrivit acestui organism, cei patru atacatori au primit ”sume importante de bani şi criptomonede provenind din Ucraina, care au fost folosite în vederea pregătirii acestei crime”.

Anchetatorii, care nu publicat niciun document sau element care să le coroboreze declaraţiile, au anunţat arestarea unui nou suspect, acuzat de faptul că a participat la ”finanţarea” atacului.

Autorităţile au semnalat anterior arestarea a 11 persoane, inclusiv a celor patru atacatori. OPt au fost inculpate şi plasate în detenţie provizorie.

Liderii ruşi sunt nişte ”neguţători de bălegar” care încearcă să difuzeze o ”propagandă absurdă” privind atentatul de la periferia capitalei ruse, al cărui ”singur vinovat” este SI, a reacţionat joi Casa Albă.

John Kirby, un purtător de cuvânt al Consiliului de Securităţii Naţionale (NSC), a povestit că unchiul său agricultor ”obişnuia să spună că cei mai buni neguţători de bălegar îşi transportă adesea eşantioanele în gură”.

”Responsabilii ruşi par să fie nişte neguţători de bălegar destul de buni”, a adăugat el.

La 22 martie, bărbaţi înarmaţi au atacat Crocus City Hall, lângă Moscova, deschizând focul asupra spectatorilor şi provocând un incendiu uriaş.

Acest ataentat, cel mai sângeros din ultimii 20 de ani în Rusia, s-a soldat cu cel puţin 143 de morţi şi 360 de răniţi, inclusiv copii.

Potrivit preşedintelui Vladimir Putin, cei patru atacatori au fost arestaţi în regiunea rusă Briansk, în timp ce încercau să fugă în Ucraina, unde o ”fereastră” care le permitea să treacă frontiera a fost pregătită de partea ucraineană.

Directorul Serviciilor ruse de securitate (FSB) Aleksandr Bortnikov a dat asigurări că serviciile secrete ucrainene şi occidentale au ”facilitat” atentatul.

Ucraina dezminte viguros orice implicare în acest masacru şi acuză Moscova de faptul că vrea” să arunce vina” asupra kievului.

Statele Unite au anunţat că au avertizat Rusia în martie cu privire la faptul că un atac terorist era susceptibil să vizeze adunări mari la Moscova.

