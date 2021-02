Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a lovit capitala arhipelagului Vanuatu

Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,2 a lovit marţi Port Vila, capitala arhipelagului Vanuatu din Oceanul Pacific, potrivit Institutului american de geofizică (USGS), scrie AFP preluat de agerpres.

Seismul s-a produs la mică adâncime (10 km), la 90 de kilometri vest de Port Vila, potrivit sursei. Nu a fost declanşată nicio o avertizare de tsunami.

Cutremurul a fost urmat de două replici cu magnitudinea 5,5 şi 5,7, fără să se înregistreze victime sau pagube materiale.



Săptămâna trecută, un seism mai puternic de magnitudine 7,7 a lovit regiunea, declanşând o avertizare de tsunami, dar valul nu a depăşit 30 de centimetri înălţime.



Seismul, al cărui epicentru a fost localizat la circa 430 de kilometri de Vanuatu a determinat Noua Zeelandă şi Australia să declanşeze alerta.



Regiunea care cuprinde Vanuatu şi Noua Caledonie vecină se află pe aşa-numitul "Cerc de foc al Pacificului", una dintre zonele cu cea mai intensă activitate seismică de pe glob.

