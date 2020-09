Un fost criminalist din Poliţia Capitalei se revoltă şi face apel la Marcel Vela: 'Citesc şi mă crucesc! Au pus tunurile pe Serviciul Omoruri'

Valentin Sitaru, un fost poliţist criminalist din Poliţia Capitalei, cu mare experienţă în anchete complicate, se arată revoltat de destructurarea sistematică la care este spus Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei, după îndepărtarea fostului şef, Radu Gavriş. Sitaru face mărturisiri şocante din viaţa de criminalist şi în final lansează un apel către ministrul Marcel Vela.

Redăm integral textul publicat de Valentin Sitaru pe pagina sa de Facebook:

"Citesc si ma crucesc! Au pus tunurile pe Serviciul Omoruri, ca pe ciumatii Politiei. Incepand cu Radu Gavris, pe care in treacat fie spus il cunosc de cand a absolvit Academia si a fost repartizat la Omoruri. Nu mi-a fost sef, nu imi este ca sa fiu catalogat ca fiind pupincurist, dar acest om nu merita ceea ce i se intampla. Radu - imi permit sa-i spun asa, a fost printre putinii, daca nu singurul sef din Politie care a aplicat in munca de politie metode moderne de investigatii, metode invatate peste ocean, unde a fost sa invete si sa aplice in tara, nu in excursie ca marea majoritate. A fost printre putinii care a inteles valoarea criminalistului, utilitatea cunostintelor acestora in strangerea de probe si exploatarea lor in mod stiintific intru realizarea scopului procesului penal. A fost singurul care a realizat importanta Serviciului de Analiza a Informatiilor pe care, impreuna cu Serviciul Criminalistic, le-a utilizat la maximul de potential. A fost singurul care a inteles ca reusita consta in echipa iar echipa merita toate laudele - de cand il cunosc nu l-am auzit O SINGURA DATA spunand, cum o fac toti profesorii de prin institutiile de invatamant, toti sefii din IGPR, MAI, etc, etc, "EU L_AM PRINS PE ALA"!!!

A facut Berechet, neam cu fostul general Berechet - alta capacitate, ce a facut si a scapat de el. Pe lista "terminatorului" urmeaza Diana Sarca, o foarte buna lucratoare la omoruri,cu care am petrecut multe nopti printre cadavre aflate in diverse stadii de descompunere. Acum urmeaza cireasa de pe tort, mazilirea Serviciului Omoruri. Ii cunosc si am lucrat cu oamenii astia din 1992 - atunci am participat la cercetarea primului meu caz de omor, dublul asasinat din Rudeni, ofiter de caz fiind tanarul locotenent major Dan Antonescu si am terminat cu "Colectivul".

Impreuna cu oamenii astia am vazut toate mizeriile Bucurestiului, toate ororile imaginabile si neimaginbile, de la femei violate ucise, taiate in bucati si imprastiate prin fantanile tarii, continuand cu noi nascuti ucisi de mamele lor in haznaua din spatele casei, de la chinezi fierti si aruncati pe canal, pana la copii taiati in bucati, ambalati in pachete si bagati in concelatorul frigiderului si o lada frigorifica. Frumoase privelisti, miezme aidoma. Vreti un experiment a ce inseamna munca de criminalist si lucrator la Serviciul Omoruri? Luati o bucata de carne, puneti-o intr-o punga din plastic, lasati-o la soare 2-3 zile, apoi inspirati adanc din punga, cum fac aurolacii cu pungile lor. Ori asta suportam ore, uneori zile in sir, dar asta era meseria pe care ne-am ales-o, frumoasa dar de multe ori extrem de scarboasa.

Multa vreme sotia mea nu a stiut pe ce pun mana, cu ce lucrez. Am refuzat sa-i spun, imi era teama sa nu o oripilez si sa o pierd. Tarziu a aflat, cand a inceput sa ma vada pe la televizor. I se parea ei suspect uneori ca am un miros ciudat, a putrefactie. In coltul blocului aveam un butic, luam o litra de votca, dadeam pe mine, pe fata, mai luam o gura si-i spuneam ca am fost la un sprit cu baietii. Evident stramba din nas, ca orice femeie, dar asta era situatia.

Cei ce vreti sa macelariti acest serviciu, inainte de a taia, de a distruge ce merge, nu mai puneti botul la toate javrele care latra a invidie, de o comoditate exemplara - sa nu care cumva sa-i deranjezi din letargia lor, iar daca-i pui la munca este deja un afront nemaintalnit, mergeti la cateva cazuri cu ei, sa fumati impreuna o tigara, la 2 noaptea, asezati pe o bordura sa va mai trageti sufletul, apoi priviti ferestrele intunecate, marea majoritate intunecate. Oamenii dorm, se odihnesc, nu stiu ca intr-un loc s-a intamplat o tragedie, niste oameni cauta sa afle ce s-a intamplat, cum s-a intamplat, de ce s-a intamplat, cine a comis fapta, iar tu stimat contribuabil nu stii nimic din toate acestea, cel mult poate vei afla a doua zi cate ceva din presa, vei comenta poate la serviciu cu colegii, dar veti uita repede si ce s-a intamplat si ca niste oameni alerga sa-l prinda pe autorul faptei, pentru ca tu sa dormi linistit si la noapte, caci viata este imprevizibila si nu se stie niciodata cand te afli la locul nepotrivit in momentul nepotrivit.

Poate vi se pare ciudat, dar multi dintre noi, criminalisti, politisti de la omoruri, aflati cu cadavrul in fata ne intrebam ce a gandit omul ala despre ultima lui zi din viata - evident el nestiind asta. Ce planuri si-a facut, ce obiective avea, si-a sarutat copilul, sotia inainte sa plece de acasa si sunt sigur ca si-au spus LA REVEDERE, dar acea revedere nu a mai fost niciodata in aceleasi conditii. Ar trebui sa punem pe usile birourilor afis cu "IMAGINI SI INFORMATII CU UN PUTERNIC CARACTER EMOTIONAL" Imi amintesc ca in urma cu ceva ani o categorie socio-profesionala -mai exact macelarii, au cerut spor de afectare neuro-psihica, pentru ca vad zilnic animale moarte, macelarite. Noi ce sa mai spunem care vedem zilnic sau aproape zilnic oameni, copii, macelariti, arsi, striviti, impuscati, injunghuati, innecati in cacat? Criminalistii nici macar in ziua de astazi nu pimesc spor de afectare neuro-psihica, e fiind considerati roboti, in schimb alte structuri il primesc, cu toate ca nu au de aface cu astfel de orori!!!

Ati ajuns sa detestati acest serviciu, sa-l decimati, pentru luptele voastre politice, dar uitati ca acest serviciu este format din oameni, unii au capatat boli profesionale si au murit, unii au luat-o razna, altii s-au pensionat medical, unii si-au pierdut familiile, au copii si sotii acasa, la asta nu va ganditi!! Vreti sa dati Mortile Suspecte inapoi la sectii?!?!?! Ati mai facut-o cu ani in urma, iar cand v-ati dat seama ce prostie ati facut va luat mai bine de un an sa le aduceti inapoi la "Capitala".

Nu stiu cine va sfatuieste, ce interese poarta dar DOMNULE MINISTRU VELA, daca sunteti cu adevarat ceea ce pretindeti, mergeti la acest serviciu, neoficial, doar dumneavoastra si stati de vorba cu baietii aia, eventual beti o bere impreuna si ascultati-i, veti fii fascinat si veti avea ocazia sa-i cunoasteti prin propriile simturi, nu prin interesele altora!!!! Dragii mei fosti colegi, ma simt onorat caci am lucrat o viata de om alaturi de voi, va multumesc ca ati fost alaturi de mine la bine si mai ales la greu. RESPECT SERVICIUL OMORURI!!! P.S. Poate si colegii nostrii din PTMB au si ei o vorba de spus, poate la fel si medicii legisti! Va doresc PUTERE, UNITATE SI MULT SUCCES!!!"