Un fost internațional român se retrage din activitate

Fundaşul Răzvan Raţ, cu 113 prezenţe în echipa naţională, a anunţat, miercuri, că se retrage din activitatea competiţională, la vârsta de 37 de ani, informează news.ro

"Cred că e cazul să pun punct. Îmi e foarte greu să-mi găsesc motivaţia şi cred că e mai bine aşa. Sunt într-un moment în care cred că trebuie să mă retrag. Cel mai mare regret e că nu am fost la un campionat mondial. Am fost la foarte multe campanii, dar am reuşit doar două calificări la Euro. Sunt foarte mândru de ce am realizat până în acest punct. Evident că se putea şi mai mult", a declarat Raţ, potrivit digisport.ro.

Răzvan Raţ a evoluat la Rapid, FCM Bacău, Şahtior Doneţk, West Ham United, Paok Salonic, Rayo Vallecano şi ultima dată la ACS Poli Timişoara.