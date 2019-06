Un medic de la Spitalul Floreasca LOVEȘTE și refuză să trateze un pacient: Asistenta se lăuda că are o pilă la rând/VIDEO

Costin Teodorescu, pacient la Spitalul Floreasca, l-a filmat de doctorul Bogdan Mehedințu în timp ce îl brusca și refuza să-l trateze. Teodorescu susține că venise la spital cu o infecție la picior și a așteptat la rând, dar doctorul a preferat să preia alți pacienți înaintea lui pentru că aceștia veneau cu ”recomandare” din partea asistentei sale.

”România. București. 2019 #share

Domnul din imaginile de mai jos se numeste DR. BOGDAN MEHEDINTU

MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE, medic la Spitalul FLOREASCA, la care am ajuns astazi cu o infectie la picior. Pentru ca l-am rugat frumos sa ma respecte atunci cand mi-a venit randul, iar el dorea sa consulte un alt pacient care venise ca si mine cu o problema la picior, dar care era “pila” asistentei lui, doamna laudandu-se in gura mare cu acest lucru, cei doi m-au dat afara, vorbindu-mi foarte urat, chiar domnul doctor avand un comportament ca cel din imaginile de mai jos. Da, mi-a aruncat telefonul la cosul de gunoi, Mi-A SUCIT mana, si mi-a vorbit extrem de agresiv, spunandu-mi ca la el in spital el face legea, iar pe mine ma va consulta cand va avea chef si daca va avea chef! Totodata, parerea celorlalti pacienti care asteptau o aveti mai jos!