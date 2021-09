Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că va demisiona, astăzi, din Guvern. Vestea l-ar fi luat prin surprindere pe ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, cel care susține că a aflat din presă despre această demisie.

”Nu am avut nicio discuție pe această temă, cel puțin eu nu am participat la o astfel de discuție. Am avut o colaborare foarte bună cu domnul ministru.”, a spus Cseke Attila.