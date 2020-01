Un nou film de aventuri care îl are în centru pe Dolittle intră în cinematografe din 17 ianuarie, concomitent cu ediţia în limba română a cărţii care a stat la baza scenariului, potrivit news.ro.

Robert Downey Jr. este Dolittle în recenta producţie omonimă a Universal Pictures. Protagonistul este un bărbat ce poate vorbi cu animalele şi care porneşte într-o aventură periculoasă pentru a o salva pe tânăra regină a Angliei.

Editura Corint va lansa la aceeaşi dată volumul „Călătoriile doctorului Dolittle”, de Hugh Lofting, apărut în 1922 şi distins, un an mai târziu, cu Newbery Medal, prestigiosul premiu american acordat cărţilor pentru copii.

Doctorul Dolittle a fost dintotdeauna foarte îndrăgit, de când era doar eroul scrisorilor pe care Hugh Lofting le trimitea de pe front, în Primul Război Mondial, copiilor săi.

„Călătoriile doctorului Dolittle” este povestea prieteniei dintre John Dolittle şi un băiat de zece ani, Tommy Stubbins, care, după ce găseşte o veveriţă rănită, devine asistentul doctorului, un mare iubitor de animale. Împreună cu prietenii de nădejde ai domnului Dolittle, ei pornesc într-o călătorie pe mare, către Insula Maimuţei-Păianjen. Fireşte, ca orice călătorie, nici aceasta nu este lipsită de primejdii şi de aventuri.

Hugh Lofting (1886–1947), romancier şi poet britanic, s-a născut la Maidenhead, în Anglia. Înainte de a deveni scriitor, a călătorit prin multe ţări, apoi s-a stabilit pentru totdeauna în Statele Unite ale Americii. Cele mai cunoscute lucrări literare ale lui sunt cele 12 volume care îl au ca erou pe doctorul Dolittle. Povestea doctorului Dolittle a primit în 1920 Lewis Carroll Shelf Award. Opera sa include şi volumele „Porridge Poetry”, „The Story of Mrs. Tubbs” şi „Gub Gub’s Book: An Encyclopedia of Food”. Coperta cărţii „Călătoriile Doctorului Dolittle”, publicată acum în română, este realizată de Ángel Domínguez, unul dintre cei mai buni ilustratori ai prezentului, distins cu numeroase premii.