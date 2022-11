Un nou șoc la CM din Qatar: Belgia a fost învinsă de Maroc

O nouă mare surpiză la CM 2022 din Qatar după ce Belgia, mare favorită, a fost învinsă de naționala Marocului cu 2-0. Marocanii au deschis scorul prin Sabiri în minutul 73 iar apoi au dat lovitura decisivă în prelungiri

Belgia și Maroc fac parte din grupa F, alături de Croația și de Canada.

