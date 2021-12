Un nou vaccin este pe drum! Experiența unui voluntar român în studiile clinice Novavax

Vaccinul, oricare ar fi el, este sigur, este studiat incredibil de atent, fiecare aprobare este dată doar după rezultate impecabile în studii, spune o româncă participantă ca voluntar în studiile clinice pentru un vaccin împotriva COVID.

Potrivit unui postări pe pagina Ro Vaccinare, Silvia Câmpeanu a participat ca voluntar în cadrul studiului Novavax.

Ea a povestit că a primit două doze de vaccin și două de placebo, în momente diferite și i s-au recoltat sânge pentru analize cam o dată la 6 săptămâni.

„Am încheiat un an și 2 luni de voluntariat dedicat memoriei tatălui meu, răpus de Covid. Un an și-un pic, incredibil, plin de emoții, și vreau să împărtășesc cu voi câteva momente importante pentru mine în cadrul studiului”, spune voluntara.

Ea povestește că primele doze de ser le-a primit anul trecut în noiembrie.

„Am fost atât de convinsă că am primit vaccinul, încât la câteva ore după administrare, a început meniul efectelor adverse: febră, vărsături, dureri musculare, leșin, erupții cutanate, palpitații, tuse, dificultăți de respirație. Noaptea am avut frisoane, dimineața am mai tras o tură de leșin în baie. Câteva zile am tușit încontinuu. Am fost, evident, testată, consultată, reconsultată de medici. După a doua doză, scenariul s-a repetat. În aplicația în care fiecare voluntar menționa efectele secundare, cred că am scris zilnic și am umplut rubrica de raportări. Soțul meu, voluntar și el, n-a avut nimic în afară de un somn bun în nopțile după administrarea serului”, a spus Silvia Câmpeanu.

Conform acesteia, în a doua etapă, numită cross-over, cei ce în prima etapă au primit vaccin, au primit placebo, și invers.

„În a doua etapă, în afară de o poftă super mare de cafea, nu am trăit nimic interesant. Nici măcar durere la locul injectării. Când a venit momentul de unblinding, m-am simțit ultima fraieră când am aflat că în prima fază am primit ser fiziologic. Am primit două doze de ser fiziologic și am făcut ca toate visele, și toate durerile și sufocările și leșinurile vieții au fost provocate de mintea mea panicată/ emoționată/ anxioasă. Am leșinat, am avut febră (38.3), mi-a fost rău, voi înțelegeți? Da, așa funcționează placebo”, a mai spus voluntara.

Ea susține că majoritatea efectelor secundare au fost raportate de primitorii de placebo: „Suntem vreo 50.000 de voluntari în studiul ăsta, pe toate continentele, și în afară de vreo 8 (opt) crize de fiere, raportate de persoane cu calculi biliari existenți, nu există efecte secundare raportate de primitorii de vaccin. Da, am făcut și un test de anticorpi, și am un număr cu 5 cifre. Să-mi trăiască. Și pentru că tot procesul aprobării vaccinului produs de Novavax e întârziat, NHS (Serviciul Național de Sănătate din UK) a decis să mai facem încă două doze de Pfizer pentru a avea o schemă de vaccinare completă, ca să putem călători. Soțul meu a făcut și un J&J între timp, îl prinde sfârșitul de an cu 3 scheme complete de vaccinare”, a mai scris aceasta.

Silvia Câmpeanu spune că a vrut să împărtășească aceste momente pentru a asigura că „vaccinul, oricare ar fi el, este sigur, este studiat incredibil de atent, că fiecare aprobare este dată doar după rezultate impecabile în studii, că nu se face nici cea mai mică eroare și că nici cel mai mic pas nu este sărit”.