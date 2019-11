Un ofițer aruncă în AER IPJ Timiș: Condiții de LUX, în arest, pentru interlopii săltați de DIICOT pentru trafic de cocaină

Informații explozive făcute publice de un ofițer din cadrul IPJ Timiș. Dan Vasile, fost ofițer de informații, demis de conducerea IPJ Timiș în condiții suspecte face dezvăluiri incediare. Vasile a fost demis după ce fiind pus la dispoziție și cercetat disciplinar nu a putut fi încadrat pe un post din IPJ din cauză că MAI rămăsese fără ministru. Respectând prevederile legale, IPJ l-a destituit după șase luni, însă ofițerul a contestat decizia și face dezvăluiri despre felul în care actuala conducere ar favoriza infractorii. Vasile susține că Alin Oiță și Lucian Boncu, doi din cei mai temuți interlopi din Timișoara, aflați în prezent în arest preventiv după ce au fost săltați de DIICOT pentru trafic de cocaină, ar beneficia de condiții speciale în arest.

IPJ Timiș a anunțat că face verificări pentru a determina dacă acuzațiile lui Vasile sunt adevărate.

"Deci, CRAP Timis - Grasu Ciprian - seful centrului, ajuns in functie ilegal printr-o echivalare de functii stiuta doar de Petecel Alin si Nica Claudia - pus in functie doar sa “calareasca” agentii din subordine:

- in data de 01.11.2019, intr-o zi de vineri, primeste dispozitie, probabil de la Petecel Alin, sa mearga sa ia un pachet de la poarta unitatii de la un aparator al traficantilor de droguri, aflati in arest. Si ce sa vezi pe camerele video? Grasu Ciprian, tocmai SEFUL CENTRULUI, ia lucruri de la aparatoarea lui Huc Alin, zis “Alin Oita” chiar de la poarta si il vedem cum duce sub brat un televizor in camera arestatului. ATENTIE, totul suprins pe camerele video!

Deci dragi mei, in ziua de astazi drogurile, banii, obiectele, se duc direct la arestat chiar de catre sef, in zilele cand nu este program pentru pachete si prin alte locuri decat oficial! Cam cat de mare sa fie coruptia in randul IPJ Timis de care DIICOT facea vorbire?

Incercand sa inteleg daca interlopilor din arest, daca pot sa ii spun arest in asemenea conditii, beneficiaza de tratamente preferentiale constat ca si Boncu Lucian, liderul gruparii beneficiaza facilitati speciale, atentie, in afara programului inclusiv la sectorul “frizerie-barbierit”, toate aceste fiind surprinse de camerele de luat vederi dar si de registrele scriptice. Nu cred ca mai are rost sa mai discutam si ca detinutul Boncu Lucian intra si in biroul sefului sau seful il viziteaza in celula.

Te temi si te gandesti la altii..cum poate un politist sa faca intelegeri cu astfel de oameni?

Nu este un secret, o parte din cariera mea am fost ofiter de informatii si acolo am invatat ca adevarul circula ca un cantec, ca o melodie suava prin fluierele dreptatii. Nimic nu sta ascuns doar daca te faci ca nu auzi.

Tot din aceste fluiere am aflat ca:

- seful CRAP verifica ilegal, persoane in bazele de date, daca sunt urmarite sau daca sunt semnalate in bazele de date al Spatiului Schengen. Oare la cine serveste aceasta ilegalitate deoarece Grasu Ciprian nu are asemenea atributii in fisa postului, deci acceseaza ilegal astfel de interogari... pentru infractori? Contra cost...?

- in data de 05.11.2019 Grasu Ciprian, suna la policlina MAI si isi “comanda” un concediu medical pentru data de 06.11.2019 pentru a isi rezolva probleme personale. De ce sa isi strice el zilele de concediu (ca noi toti) cand poate sa beneficieze de libere platite 100%. De ce sa nu aibe astfel de pretentii cand si el accepta ca agentii sa dea medicamentele in locul personalului medical care mai incaseaza si ei din banii statului 35% spor de “arest”. Deci falsuri si beneficii materiale necuvenite!

Ramane de stabilit de catre procurori si aceste aspecte!

Eu personal il intreb pe seful arestului, Grasu Ciprian, sa se uite in ochii nostri, a celor ce de ani de zile ne luptam sa destructuram astfel de retele de infractori si sa ii aducem in puscarie, iar ii protejeaza...

Ieri, dupa ce postarea mea a zdruncinat din temelii IPJ Timis, brusc atitudinea sefului CRAP Timis s-a schimbat total fata de subordonati din balaurul cu sapte capete, in naturala-i slugarnicie: “va rog sa ma iertati daca v-am suparat cu ceva”...dar cand te trimitea comanda IPJ Timis sa-i macelaresti le agenti: “ia ia tu si condu’ un A4 pana la mine la birou si asteapta la usa pana iti raspund..” (adica: fa raport si asteapta la usa) era bine, nu?

Asa iti transmit si eu din partea lor: ia ia tu un A4 si zboara la Parchet pana nu ajunge Corpul de Control al MAI si vomita tot! Pai tu crezi ca cineva dupa tot scandalul asta mai isi pune pielea in bat pentru tine? Mai mult, comanda IPJ Timis se va scapa de tine ca de un putregai...In momentele astea de cumpana al vietii tale, doar procurorii te iubesc!

Mai sunt multe de spus despre Grasu Ciprian si o sa mai revin la el, dar mai sunt si altii ce urmeaza!", scrie ofițerul pe Facebook.

În replică, IPJ Timiș susține "Conducerea IPJ Timiș a luat măsuri și se fac verificări pentru a se stabili adevărul, iar dacă informațiile apărute în spațiul public se confirmă, se vor dispune măsurile legale de sancționare a celor care se fac vinovați".