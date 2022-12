Un om de afaceri din Timișoara povestește cum a fost umilit de partenerii de afaceri austrieci: Ne-au pus să ne descălțăm

În ciuda apelului lansat ieri de președintele Klaus Iohannis, revolta la adresa Austriei continuă să fie cât se poate de aprinsă. Omul de afaceri timișorean Dan Dinu, fost rugbist, actualmente patron al unui cunocut hotel și al unei berării din oraș, face dezăvluiri revoltătoare despre cum a fost umilit de parteneri de afaceri din Austria. E vorba de firma Brantner, care se ocupă cu salubrizarea orașului Timișoara.

"Ca tot se scrie zilele acestea despre refuzul Romaniei in spatiul Schengen de catre Austria si indirect(dar direct) de catre Olanda, o sa incerc sa va povestesc o intamplare de a mea cu o companie austriaca, cu care am fost si asociat si care este foarte cunoscuta in Romania, dar in special in Timisoara. Este vorba despre firma Brantner, cu sediul in Krems an der Donau, care are activitati in domeniul de transport dar este mai cunoscuta la noi pentru firma de salubrizare. Era prin anul 2004 si aceasta firma dorea sa intre pe piata din Romania. Si in acest sens isi doreau un partener roman.

Avand o colaborare cu ei in domeniul transporturilor si avand o relatie foarte buna cu managerul lor, mi au propus sa infiintam o societate in Romania. Pentru ca nu prea aveau ei foarte mare incredere in romani, mi s a cerut sa am o intrevedere cu patronul firmei, domnul Brantner, la sediul lor din Krems. Si aici vine partea interesanta. Si ca sa intelegeti dispretul lor fata de romani, ei fiind interesati doar de partea financiara, exact cum ne trateaza si astazi autoritatile austriece, ca pe niste oameni de mana a treia.

La intrarea in biroul domnului Brantner, un birou de sticla, amplasat deasupra firmei sale, ne a cerut sa ne descaltam !!!! M am simtit atat de prost si de umilit si mi am adus aminte de Horea in opinci, in fata Kaiserului ! Din pacate asa am fost educati noi romanii, sa intoarcem si celalalt obraz si cu expresia "capul plecat, sabia nu l taie"

Dar astazi cred ca a venit momentul sa spunem STOP si sa aratam ca avem demnitate. Si daca politicul nostru este vasal si impotent, noi, cetatenii de rand, trebuie sa le aratam politicienilor austrieci, ca suntem o natie si nu plecam capul ! Si da, suntem mandri ca suntem romani !", scrie Dan Dinu pe Facebook.