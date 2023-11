Un reporter român a mers după Klaus Iohannis în Capul Verde. Ce i-a spus șeful statului despre costul deplasărilor

Reporterul Libertatea a mers până în Capul Verde pentru a-l întreba pe Klaus Iohannis de ce refuză să facă publice costurile deplasărilor din străinătate.

În vizita din Capul Verde, reporterul a realizat și un interviu cu președintele african, care i-a spus că nu ar ezita să dezvăluie sumele pentru deplasări dacă un singur om i-ar cere asta.

Potrivit relatării făcute de la fața locului, la întâlnirea dintre președintele Capului Verde, José Maria Neves, și cel al României, Klaus Iohannis, n-au fost admise întrebări de presă, restricția venind din partea părții române.

Klaus Iohannis a mers apoi la Guvern, unde reporterul Libertatea a revenit direct către Klaus Iohannis, cu rugămintea unei întrebări.

Președintele Iohannis se grăbea. Următoarea vizită a lui Klaus Iohannis a fost la Parlament. De data asta, președintele a fost cel care, văzându-l pe trimisul Libertatea, a mers la el. Șeful statului și-a rugat însoțitorii gazdă să aștepte puțin.

A ajuns la ziaristul român, singurul prezent în Capul Verde. „Haideți, să-mi puneți întrebarea, că, cine știe ce mai scrieți pe urmă”, a spus, pe jumătate amuzat, șeful statului.

„Domnule președinte, Cabo Verde și, în general, Africa, au reprezentat la un moment dat o miză pentru diplomația românească.

În ultimele decenii însă, lucrurile au stagnat. Acum ați venit în Africa, un continent cu o creștere accelerată. Credeți că publicul românesc e suficient de matur încât să înțeleagă faptul că diplomația are un cost? De ce nu faceți publice cheltuielile deplasărilor dvs dacă credeți în maturitatea cetățenilor români de a cântări ei aceste cheltuieli? Vă mulțumesc”, a fost întrebarea reporterului român.

„Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României față de continentul african. Avem o nouă strategie față de Africa și ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu în Africa. Și chiar dacă nu s-a încheiat încă, suntem la a treia vizită de stat aici, în Capul Verde, pot să concluzionez deja și dacă vreți să fiu foarte concentrat: prin acest turneu am repus România pe radarul african.

Cred că românii apreciază, fiindcă mulți cunosc relațiile pe care le-am avut și cred că mulți își dau seama de potențialul enorm pe care îl reprezintă o relație bună între România și statele africane, între Uniunea Europeană și Africa.

Iar în ce privește cheltuielile, sigur că aceste lucruri vin cu niște cheltuieli, voi instrui serviciul presă să vă dea o informare conform legii”, a fost răspunsul lui Klaus Iohannis.

Întrebarea reporterului Libertatea are loc în contextul în care mai mult de 40.000 de români, potrivit ziare.com, au semnat o petiție inițiată de publicația Recorder, prin care îi cer președintelui să-și facă publice cheltuielile cu deplasările în străinătate.