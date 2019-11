Un serial inspirat din 'Chinatown', film în care au jucat Jack Nicholson şi Faye Dunaway, pregătit de cineaştii David Fincher

Un serial inspirat din „Chinatown”, film în care au jucat Jack Nicholson şi Faye Dunaway, este pregătit de cineaştii David Fincher, cunoscut pentru „Seven” şi „The Social Network”, şi Robert Towne, premiat cu Oscar pentru scenariul lungmetrajului din 1974, potrivit news.ro.

Netflix a comandat un episod pilot, iar Fincher şi Towne vor scrie scenariul, informează Deadline.

Acţiunea serialului va avea loc înaintea celei din producţia regizată de Roman Polanski şi lansată în 1974. Personajul Jake ”J.J.” Gittes este mai tânăr, la începutul carierei de detectiv particular.

„Chinatown” i-a avut în rolurile principale pe Jack Nicholson şi Faye Dunaway. Nicholson a interpretat rolul Gittes, angajat iniţial să demonstreze un adulter dar implicat apoi într-un caz mult mai important.

Filmul a fost un succes de critică şi box office, a primit 11 nominalizări la Oscar, inclusiv pentru actori, regizor şi „cel mai bun film”, iar Towne a fost premiat pentru scenariul original.

O continuare, intitulată „The Two Jakes”, a fost lansată în 1990, cu Nicholson şi Towne reluându-şi rolurile.

Robert Towne a mai fost selectat la premiile Academiei americane de film pentru scenariile „The Last Detail” (1973), în care a jucat Nicholson, „Shampoo” (1975) şi „Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes” (1984). El a mai semnat poveştile „The Firm” şi „Mission: Impossible”.

Fincher a mai colaborat cu Netflix pentru „House of Cards”, pentru care a fost producător executiv şi a regizat două episoade. În prezent, lucrează la „Mindhunters” şi „Love, Death & Robots”. A mai regizat filme ca „Seven” (1995), „Gone Girl” (2014), „The Curious Case of Benjamin Button” (2008) şi „The Social Network” (2010). Ultimele două titluri i-au adus nominalizări la Oscar. Cel mai recent, el a regizat filmul „Mank”, producţie Netflix cu Gary Oldman în rolul Herman Mankiewicz, scriitorul „Citizen Kane”.

Dacă „Chinatown” va deveni serial al Netflix, el nu va fi primul inspirat de un film în care a jucat Jack Nicholson. În prezent, reţeaua pregăteşte serialul „Ratched”, cu Sarah Paulson, care explorează povestea asistentei din „Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo’s Nest”.