Un volum în care Virginia Woolf oferă opinii despre autori contemporani, vândut la licitaţie cu 23.000 de euro

O carte în care romanciera Virginia Woolf îşi împărtăşeşte opiniile referitoare la cei mai valoroşi şi cei mai slabi scriitori din lumea literară contemporană s-a vândut la licitaţie pentru suma de 21.000 de lire sterline (23.562 euro), informează bbc.com, potrivit AGERPRES.

''Really and Truly: A Book of Literary Confessions'' a fost estimat la o sumă cuprinsă între 4.000 de lire sterline (4.488 de euro) şi 6.000 de lire sterline (6.732 euro) în cadrul unei vânzări organizate de Dominic Winter Auctioneers din Gloucestershire.

Volumul cuprinde seturi de întrebări la care răspund mai mulţi scriitori despre cine este ''cel mai mare geniu'' şi ''cel mai slab romancier englez''.

Licitatorul Chris Albury a spus că ''nu a visat vreodată'' ca preţul să urce atât de mult.

Acesta a spus că volumul a fost cumpărat de un ofertant online care a avut succes în detrimentul altor potenţiali cumpărători ''foarte hotărâţi'' şi care au licitat online şi telefonic.

''Eram pregătit mental să ajungă la 10.000 de lire sterline, dar nu m-am gândit niciodată că e posibil să depăşească 20.000 de lire sterline'', a spus Albury, reprezentantul casei de licitaţii cu sediul în South Cerney.

Virginia Woolf şi Margaret Kennedy se află printre scriitorii rugaţi să aprecieze valoarea autorilor contemporani, cu 10 seturi de răspunsuri scrise de mână, datate între 1923 şi 1927.

Setul conţine 39 de întrebări, de la ''cine este cel mai mare scriitor de proză în viaţă'' până la ''cine este cel mai slab dramaturg englez''.

''Demonstrează că manuscrisele literare pot fi foarte la modă dacă autorii sunt în continuare populari'', a mai spus Albury.

''Îmi place că Virginia Woolf nu credea, atunci când a completat chestionarul, în 1924, că vreun poet sau prozator contemporan va mai fi citit peste 25 de ani şi, iată-ne, un secol mai târziu, iar ea este încă destul de la modă'', a mai spus acesta.

Volumul a fost descoperit de nepotul lui Margaret Kennedy, William Mackesy, pe când făcea curăţenie printre nişte obiecte vechi ale bunicii sale.

''Antipatiile provoacă, poate inevitabil, cel mai mare interes. Atât D.H. Lawrence, cât şi James Joyce sunt amândoi desemnaţi ca cei mai supraestimaţi scriitori englezi în viaţă'', a spus Mackesy.

''Este interesant cum se schimbă percepţiile, în special cât de puţin sunt menţionaţi autorii din acea epocă pe care noi îi apreciem cel mai mult în zilele noastre'', a mai spus acesta.