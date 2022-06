Unde ne putem recupera medical, după orice tip de fracturi

Una dintre cele mai frecvente fracturi este fractura de gleznă. Aceasta este întâlnită la toate categoriile de vârstă și se produce, de obicei, prin cădere, răsucire în timpul mersului sau alergării, ori prin traumatism. În cazul femeilor de peste 60 de ani, din cazua, în special, a osteoporozei, fracturile produse în accidente casnice sunt mai des întâlnite, cauzând probleme serioase de mobilitate.

În aceste situații, intervenția chirurgicală se impune destul de frecvent, care trebuie urmată de recuperare medicală.

În Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative se recuperează, numeroși pacienți, fie tineri, fie persoane mai în vârstă, cu multiple afecțiuni.

”Mi-am făcut praf gleznele. Am fost operată la Spitalul Universitar și după trei zile am fost externată, pentru că așa este procedura. Când am ajuns acasă și am văzut că nu pot să fac absolut nimic, nici măcar să-mi țin echilibrul pe cadru, am intrat într-o stare de depresie. Am început să plâng de disperare că nu puteam să mă descurc sub nicio formă, nici măcar până la baie. Copiii mi-au adus o femeie, care să mă ajute, dar venea doar 3-4 ore pe zi. Ce să fac eu doar 3-4 ore pe zi?! Au găsit pe internet Spitalul Sfântul Sava și îi mulțumesc lui Dumnezeu! De la ultimul om din această secție până sus de tot, fiecare contribuie cu ceva la tratarea pacienților. Efectiv, sunt ca furnicile, muncesc foarte mult, iar la sala de sport și la masaj, este o armonie: te fac să te simți bine. Sunt ca o familie, familia ta” – Maricica Trifu, pacientă a Spitalului Sfântul Sava.

În Spitalul Sfântul Sava, un centru medical de excelență, cu performanțe absolut remarcabile în doar patru ani de funcționare, activează 40 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, 8 medici specialiști. Pacienții beneficiază de toată atenția și îngrijirea, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, fără a întrerupe recuperarea medicală pe durata weekendului sau a sărbătorilor legale.

Specialiștii în kinetoterapie și fizioterapie lucrează cu pacienții pe mai mult de 70 de echipamente de ultimă generație, iar internarea pe durata terapiilor se asigură în saloane cu 2 și 3 paturi, în condiții asemănătoare unor hoteluri de 4*. Îngrijirea de calitate, atenția deosebită pe care personalul medical o acordă fiecărui pacient, modul de relaționare cu toți angajații, mediul ambiant plăcut, familial, hrana proaspătă și de o calitate superioară, menținerea unei atitudini pozitive, contribuie la recuperarea rapidă a bolnavilor.

Tehnicile speciale aplicate după planuri de tratament complex, cu tehnologii de ultimă generație, oferă pacienților Spitalului Sfântul Sava o probabilitate ridicată de recuperare medicală.

Spitalul Sfântul Sava are 118 paturi avizate pentru recuperare medicală și îngrijiri paliative, deservite de o echipă de peste 180 de medici, asistenți, fizioterapeuți, kinetoterapeuți, infirmieri. Fiind atât de numeroși raportat la numărul de paturi, specialiștii acordă atenție specială fiecărui pacient. De aceea și rezultatele Spitalului Sfântul Sava sunt superlative în recuperarea medicală pentru cele mai complexe afecțiuni. De curând, centrul medical a deschis și o secție cu 18 paturi, în care pacienților cu afecțiuni foarte grave sau care au suferit intervenții chirurgicale le sunt monitorizate permanent funcțiile vitale și sunt supravegheați inclusiv prin sistem video.

Centrul medical a fost construit de la zero în urmă cu patru ani. Se află în imediata vecinătate a pădurii Pustnicul, în comuna Pantelimon, str. Cozieni nr 2, drumul spre Mânăstirea Pasărea.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

http://relansare.spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/