Urmașul lui Gheorghe Stan: CSM a publicat calendarul alegerii noului șef SIIJ

Concursul pentru numirea noului procuror-sef al SIIJ, dupa numirea lui Gheorghe Stan în funcția de judecator CCR, se va desfasura in perioada 15 mai - 18 iunie, a decis miercuri plenul CSM.

La concurs se pot inscrie procurorii care indeplinesc urmatoarele conditii:

sa nu fi fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani

sa aiba cel putin gradul de parchet de pe langa curte de apel

sa aiba o vechime efectiva de cel putin 18 ani in functia de procuror

sa aiba o buna pregatire profesionala

sa aiba o conduita morala ireprosabila

Candidatii trebuie sa depuna o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu sunt si nu au fost lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere si orice alte inscrisuri pe care candidatul le consideră relevante în susținerea candidaturii sale.

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:

28 mai - ultima zi de depunere a candidaturilor la CSM

30 mai - afișarea listei candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs

31 mai - depunerea contestatiilor de catre candidatii respinsi in urma verificarii conditiilor legale de participare

3 iunie - 5 iunie - solutionarea de catre plenul CSM a contestatiilor si comunicarea hotararilor

5 iunie - afisarea listei finale a candidatilor

7 iunie - comunicarea de catre Inspectia Judiciara a raportului referitor la verificarea aspectelor privind integritatea candidatilor

14-18 iunie - desfasurarea probei constand in prezentarea proiectului referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere si publicarea tabelului de clasificare a candidatulor

La data stabilita pentru sustinerea concursului, candidatii vor sustine oral, in fata comisiei de concurs, proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere, in cadrul unui interviu care va fi transmis in direct pe pagina de internet a CSM.