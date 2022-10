Uşile clubului FC Barcelona sunt deschise pentru Messi, a declarat un oficial al grupării catalane

Lionel Messi "este un atu pentru Barca şi uşile sunt deschise pentru el", a declarat joi unul dintre vicepreşedinţii clubului FC Barcelona, Eduard Romeu, întrebat despre o eventuală revenire a argentinianului, plecat la PSG în 2021 după mai mult de 20 de ani la echipa catalană, scrie AFP.

"Asta s-a spus deja de multe ori, a spus-o preşedintele (Joan Laporta - n. r.), am spus-o şi eu, Leo Messi este un atu pentru Barca şi pentru el uşile clubului sunt deschise", a afirmat Romeu, care este vicepreşedinte responsabil cu partea economică, cu ocazia prezentării bugetului pentru sezonul 2022/2023 şi a închiderii exerciţiului financiar precedent.Întrebat dacă întoarcerea vedetei în vârstă de 35 de ani ar fi posibilă din punct de vedere financiar pentru Barca, oficialul grupării catalane a răspuns zâmbind: "Ştim să facem minuni.""Este o problemă care ţine de conducerea sportivă, iar dacă ea ia în calcul acest lucru, vom trece la treabă pentru acest obiectiv", a adăugat Romeu.Pe 29 iulie, preşedintele Laporta a dat deja de înţeles că Barca nu renunţă la ideea revenirii lui Messi ca jucător."Trecerea lui Messi la Barca nu s-a încheiat aşa cum ne-am dorit-o cu toţii. A sfârşit prin a fi foarte condiţionat de motive economice", a spus atunci Laporta."Cred că Barca are o datorie morală faţă de Messi. Ne-ar plăcea ca sfârşitul carierei lui să fie în tricoul Barcei, fiind aplaudat pe toate terenurile, oriunde ar merge", a adăugat Laporta, precizând că este vorba de o "dorinţă, nu este nimic scris".Declaraţiile preşedintelui Barcei au venit într-un moment în care presa spaniolă a relatat că antrenorul blaugrana, Xavi Hernandez, a cerut conducerii clubului posibilitatea de a-l readuce pe argentinian, sub contract cu PSG până în iunie 2023.După un prim sezon complicat la Paris, cu doar 11 goluri în 34 de meciuri, Messi a început foarte bine stagiunea 2022-2023, cu 8 goluri şi 8 pase decisive în 13 meciuri din toate competiţiile. Atacantul, care a câştigat de şapte ori Balonul de Aur, a înscris miercuri în Liga Campionilor în egalul cu Benfica de la Lisabona (1-1).