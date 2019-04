USR dă în clocot - Cum explică Dan Barna nemulțumirile din partid: 'Mesajele sunt în perspectiva campaniei interne'

Vicepreședintele USR Elek Levente a postat pe grupul intern al partidului un mesaj în care critică activitatea Biroului Național, obținut de MEDIAFAX. În replică, Dan Barna, a declarat că demersul trebuie văzut în perspectiva campaniei interne, iar miza USR sunt alegerile europarlamentare.

„Miza pentru USR în acest moment și pentru alianța USR-PLUS sunt alegerile de pe 26 mai. Clemențele de campanie internă au apărut și vor continua să apară. Este important pentru mine ca pe 26 mai fiecare român să ducă încă trei oameni cu ei la vot. Biroul Național funcționează conform unor proceduri standard. Ședințele sunt publice, oricare membru al partidului este binevenit în Biroul Național. Mesajul colegului meu trebuie văzut în perspectiva campaniei interne care este în desfășurare. În rest nu sunt foarte multe lucruri de comentat”, a afirmat Dan Barna, vineri, pentru MEDIAFAX.

Întrebat de MEDIAFAX dacă a vorbit cu Elek Levente, după postarea mesajului prin care își exprima nemulțumirea pe grupul intern al partidului, Barna a spus că discuții au loc constant.

ULTIMA ORĂ - Prima reacție din ALDE după atacul lui Iohannis: 'Aceea ar fi fost o întrebare pe care dacă ne-o propunea cu siguranță ne-am fi prezentat și noi'

„Vorbesc constat. Suntem colegi de Birou Național, am avut astfel de discuții. Efectiv este un mesaj de poziționare internă în lupta pentru Biroul Național care urmează să apară pentru următoarele alegeri. Astfel de afirmații nu au un fundament de vreun fel. Există un dialog deschis și la ședințele Biroului Național poate să participe orice membru în orice moment”, a conchis președintele USR.

În schimb, Elek Levente a afirmat, pentru MEDIAFAX, că nu a mai discutat de mult timp cu Dan Barna.

„După postarea respectivă nu am discutat cu el, eu am încercat, am avut două discuții înainte cu multă vreme, de când am observat eu unele nereguli. Din cauza faptului că nu s-a văzut niciun rezultat, am decis să iau atitudine. Nu e un atac la adresa președintelui, îl susțin în contuinuare pe Dan Barna și consider că este cea mai bună opțiune în momentul de față pentru USR”, a explicat, Levente, chestionat de MEDIAFAX dacă a vorbit cu liderul USR după ce și-a exprimat nemulțumirile pe grupul internal formațiunii.

Levente a adăugat că, prin postarea sa, vrut să motiveze gestul de a se retrage din ședința Biroului Național al USR, la acel moment.

„Eu am semnalat niște probleme pe care am încercat să le rezolv intern, nu am reușit și am informat colegii, ca să motivez gestul meu de a mă retrage din ședința Biroului Național din momentul respectiv. O parte din nemulțumiri le-am menționat acolo și nu vreau să insist prea mult. Colegii mei care sunt interesați știu foarte bine despre cee vorba și cred că e problemă internă, cred că e normal să o discutăm în interiorul partidului”, a declarat vicepreședintele USR, pentru MEDIAFAX.

Întrebat dacă va demisiona din partid, Levente a răspuns: „Nu. Vreau să readucem discuțiile din partid la spiritul care ne-a adus împreună”.

Potrivit mesajului de pe grupul intern de Facebook al partidului, Elek Levente a spus că nu este mulțumit de activitatea Biroului Național, al modului în care se fac angajările și numirile în partid.

„Când intrăm în ședința de BN deciziile sunt deja luate în grupul restrâns și voturile cumpărate. Decizia în BN a devenit, din păcate, o formalitate. În acest partid totul se tranzacționează. Opiniile discordante sau critice sunt amuțite de acest grup care vorbește peste noi, iar acestea nici nu mai sunt menționate în minuta care apare cu întârziere și e bine coafată, astfel încât să pară că ar exista un consens”, se arată în mesajul postat de Levente pe grupul intern al USR, obținut de MEDIAFAX.

Alte lucruri pe care le sesizează Elek Levente fac referire la modul în care sunt tratați membrii neafiliați din Biroul Național, dar și la indiferența lui Dan Barna.

„Protestez deci împotriva modului discreționar în care grupul majoritar își impune voința, fără dezbateri și fără să ia în considerare opiniile critice, pe care le acoperă cu vociferări ostentative și cu dispreț. Stăm minute în șir cu mâna ridicată pentru a lua cuvântul în timp ce grupul majoritar vorbește când cum și cât vrea. Protestez pentru că președintele Dan Barna, cu care am încercat să discut de două ori despre această situație, tolerează și prin lipsa de reacție, chiar încurajează modul necolegial în care sunt tratați membrii BN neafiliați la grupul majoritar. Protestez împotriva modului brutal prin care BN intervine în autonomia unor filiale, selectiv, incercand sa impuna conducerea care sa-i fie fidelă. Protestez împotriva modului total netransparent prin care se fac angajări și numiri, în care se decide salarizarea și acordarea de bonusuri în Secretariatul General. În SG avem directori dar nu avem directii. Pentru unii salariul este de corporatist dar munca de bugetar.Acolo nu conteaza ce stii conteaza cine te-a adus”, mai spune acesta, în mesajul său.