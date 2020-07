Vacanta Culinara ne duce in Israel pentru renumita Shakshuka

Shakshuka este un preparat intalnit aproape la orice masa israeliana traditionala, fie la restaurant sau acasa, si este considerat un concurent important pentru falafel si humus la titlul international de “cel mai bun fel de mancare israeliana”. Consumat la micul dejun, pranz sau la cina, Shakshuka a devenit rapid favoritul israelian in materie de mancare.

Numele preparatului, shakshuka, inseamna in esenta „toate amestecate” – si este intocmai adevarul. Preparatul, care se presupune a isi avea originea in Yemen sau in Tunisia, este compus din oua posate in sos de rosii si ardei, ierburi si branza si este de obicei servit in vasul de lut in care a fost gatit, impreuna cu cateva felii de paine destinate inmuierii in sosul cu oua moi.

Potrivit unor istorici, Shakshuka provine din Yemen, in timp ce altii sustin ca este originara din Imperiul Otoman. Se cunoaste cert doar faptul ca in Israel acest fel de mancare a fost introdus de migratiile din nord-estul Africii, mai precis din regiunile Libia – Tunisia.

In perioada migratiilor din Africa de nord, zona Israelului a suferit dificultati economice, iar acest preparat copios si accesibil local ca ingrediente a devenit un favorit in bucatarie.

Cu o formula savuroasa, Shakshuka este populara si la brunch-urile cu picnic.

Astazi, favoritul Israelului se bucura de locul sau aparte in multe locuri ale lumii, datorita naturii sale abundente, reconfortante si a ingredientelor sanatoase si gustos asociate.

