Val de comentarii negative pe pagina de Facebook a lui Liviu Dragnea: Vă rugăm să ne transmiteți DEMISIA dumneavoastră. O țară întreagă așteaptă

Ultima postare a lui Liviu Dragnea, adresată marinarilor, cu ocazia Zilei Marinei, a strâns peste 3.000 de comentarii, multe dintre acestea fiind negative. În cele mai multe cazuri, internauții cer demisia președintelui Camerei Deputaților.

"Buna ziua! Va rugam sa ne transmiteti DEMISIA dvs. O tara intreaga asteapta asta", "Păi ei isi fac profesia, spre deosebire de d-voastra care va bateti joc de tara, de copii, parinti, bunici, femei,etc.Cine va credeti de va bateti joc de oameni? Cu ce drept faceti asta, nu înțelegeți că țara nu va vrea? Dacă tot va e frica sa înfundati puscaria, mai bine plecati in lume sa nu mai auzim de voi, dar lasati-ne sa trăim în pace. ROMANIA NU VA VREA!"," Ne ai face un mare bine daca ti ai da demisia,daca ti ai cere scuze pt ce s a intamplat pe 10 in Piata Victoriei(lumea stie ca tu ai dat ordin la represalii cu spray lacrimogen)Pe scurt fa ma sa mi fie dor de tine -golan de Teleorman mitoman si cleptoman ce esti" , "Ați greșit exprimarea domnule dragnea .Tuturor hoților cred ca va adresați ,mare parte din români se simt jigniți sa le adresați altceva decât demisia .Si e jenant sa pângăriți o sărbătoare cu mesajele dvs inutile"," Cu ocazia acestei Sfinte sarbatori, o tara intreaga va cere in mod direct “ Demisia” !!! Da-ti demisia cat mai poti", "Sa te feresti de poporul satul si fara rabdare, atunci nu o sa mai stii pe unde sa fugi! Noi inca iti dam ocazia civilizat, rugandu-te frumos...", "Cata indrazneala! E incredibil! Dati-va demisia si plecati odata sa revina calmull si normalitatea in tara! Dar pentru asta trebuie sa ai coloana vertebrala si nu e cazul dumneavoastra!", sunt cateva dintre mesajele postate pe pagina lui Liviu Dragnea.

Pe de altă parte, alți internauți și-au arătat susținerea pentru liderul PSD:

"Bafta domnule!!! Sper sa l demiteti pe Iohannis!!"," Lăsați bârfele, răutățile și dușmănia in această zi sfântă, Fecioara Maria și să urăm un sincer la mulți ani marinarilor și navigatorilor români și tuturor celor ce ii poartă numele", "Mulțumim ce faceți pt.romani .Sa va ajute d_zeu sa rezistenți mai departe sa va duceți mandatul până la sfârșit", "Bunul Dumnezeu sa-i ocroteasca pe romani, deoarece conducatorii lor se cearta intre ei! Ce exemplu bun ne dau cei care demonstreaza in Bucuresti si vor distrugerea Romaniei in anul Centenarului?"," Citesc si ma minunez cate ineptii scrieti...cum puteti condamna si blama un om care este de partea voastra,a romanilor?daca nu era Dragnea,nu mai aveati nici gaze,nici petrol.gratuitatile pentru studenti nu sunt bune,marirea pensiilor,acolo cat de cat,nu va multumeste".