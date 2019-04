Valentin Costache, după semifinala Cupei României: Degeaba am marcat, am încercat să facem miracolul, dar nu s-a putut

Valentin Costache (20 de ani) a reuşit o ”dublă” împotriva Astrei Giurgiu în meciul retur din semifinalele Cupei României, scor 2-2. Mihai Butean şi Denis Alibec au înscris pentru echipa lui Costel Enache, care s-a calificat în finală datorită rezultatului din tur, scor 3-1 potrivit mediafax.

Tânărul mijlocaş crescut în ”curtea” lui Dinamo a vorbit şi despre Omrani, cel care s-a prăbuşit pe gazon în finalul partidei, la câteva minute după un duel cu Erico: ”Eu m-am cam speriat, şi colegii, sper să fie cât mai bine. Personal mă simt bine, am încredere, știam că o sa vină aceste goluri pentru mine, am muncit foarte mult pentru echipa. Degeaba am marcat, am încercat să facem miracolul, dar nu s-a putut. A fost foarte greu, noi am crezut 20% maxim. Sperăm să nu ne încurcăm în următoarele etape”, a spus Costache la finalul partidei, la Digi Sport.

Costache a mai marcat un gol în acest sezon de Cupa României, în sferturile de finală ale competiţiei, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 1-0. 18 meciuri a bifat mijlocaşul de 20 de ani în acest sezon

Contractul său cu campioana României este valabil până în 2023.