Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni derulate în această săptămână pe Bursa de la Bucureşti a crescut la 171,57 milioane de lei, o majorare cu 37% faţă de cele 125,21 milioane de lei consemnate săptămâna precedentă, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori Bucureşti (BVB), potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, bursa a pierdut din capitalizare 4,96 miliarde de lei în perioada 11 -15 mai 2020, totalizând 129,203 miliarde de lei,

Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost marţi, 12 mai, când rulajul s-a cifrat la 46,13 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost vineri, 15 mai, cu o valoare a tranzacţiilor de numai 24,95 milioane de lei.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al Bursei de la Bucureşti, generând tranzacţii de 44,038 milioane de lei, însă consemnând o scădere de preţ de 6,6%. Pe acţiunile OMV Petrom au fost realizate schimburi în valoare de 28,65 milioane de lei (minus 6,49%). În top 3 al celor mai lichide acţiuni se află şi Fondul Proprietatea, cu schimburi de 20,62 milioane de lei (plus 0,86%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Prefab SA, plus 13,97%, Turbomecanica - plus 8,17% şi Societatea de Construcţii Napoca - plus 7,18%. La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de acţiunile Mecanica Ceahlău, care au înregistrat un declin de 30,63%, urmate de SC AAGES - minus 7,86% şi Şantierul Naval Orşova - minus 7,51%.

De la începutul acestui an, pe Bursa de la Bucureşti au fost realizate 414.608 tranzacţii cu acţiuni, cu o valoare totală de 5,009 miliarde de lei şi o medie zilnică de 54,44 miliarde de lei.