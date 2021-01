Variantă de lucru la Guvern: Profesorii ar putea primi un bonus de performanță din fonduri europene (ministru)

Ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, că o sa discute cu premierul posibilitatea ca profesorii sa primeasca la salariu un bonus de performanta prin Programul National de Redresare si Rezilienta.

„Cadrele didactice merita un regim motivant de salarizare. Pe de alta parte exista si o lege a salarizarii. In costul standard per elev care are o componenta destinata salariilor, aceasta componenta in ultimii 4 ani s-a dublat de la 3.024 de lei componenta destinata salariilor la 6.111 lei in 2020 componenta destinata salariilor. In acelasi timp componenta destinata tuturor cheltuielilor scolilor, cheltuieli materiale, energie, alimentare cu apa, incalzire, cheltuieli cu substante de igiena, profesionale, in 2016 erau 321 de lei/elev acum sunt 387 lei/elev. Deci din punctul de meu de vedere, imi asum aceasta declaratie, urgenta este o crestere semnificativa a costului standard per elev, pentru ca scolile din Romania sa poata functiona fara sa neglijam componenta salariala. Exista posibilitatea, o sa discut cu premierul sa introducem poate o componenta salariala de motivare in functie de performanta prin Programul National de Redresare si Rezilienta”, a declarat Sorin Cîmpeanu.