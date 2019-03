Vești mari din partea Smart Start USA. Turneul din SUA a fost un adevărat succes. Ilan Laufer: `Este un moment important pentru parteneriatul strategic`

Programul de succes, Smart Start USA, care își propune o mai mare legătură între oamenii de afaceri din România și Statele Unite ale Americii coordonat de fostul ministru pentru IMM-uri, Ilan Laufer, se bucură de un real succes.

Vezi și: Viorica Dăncilă, anunț de ULTIMĂ ORĂ din SUA: Ambasada României va fi mutată la Ierusalim (VIDEO)

În perioada 20-21 martie a.c., la Miami, a avut loc prima ediție de anul acesta a turneului de promovare a programului și platformei Smart Start USA.

Timp de două zile, cele 40 de companii românești plecate în turneu în SUA prin programul Smart Start USA, au avut întâlniri și discuții cu reprezentanți ai guvernului și mediului de afaceri american din Miami și au vizitat câteva obiective economice, cum ar fi Portul Miami, GMCC, University of Miami si altele, unde au avut un valoros schimb de informații.

”Felicitari tuturor celor care au facut parte din cea mai mare misiune economica dedicata IMM-urilor cu capital romanesc. Este un moment important pentru parteneriatul strategic dintre Romania si SUA. Sunt mandru ca sunt roman”, a transmis Ilian Laufer pe pagina sa de Facebook.

Antreprenorii români au aflat detalii foarte importante pentru viitoarele parteneriate, referitoare la avantajele economice oferite de Miami. Au discutat despre dezvoltarea comerțului internațional cu Christine Johnson, Director de Inovare și Tehnologie de la Miami Dade Beacon Council, cu Ilona Vega, Dezvoltarea afacerilor și cu Niki Mangan, Dezvoltare de afaceri IT la Downtown Development Authority.

Un alt interlocutor al afaceriștilor români a fost Maria Dreyfus-Ulvert, specialist în comerț, biroul de dezvoltare economică și comerț internațional din Comitatul Miami-Dade, OEDIT care a dezvoltat caracteristicile și oportunitățile comerțului cu America latină.

Misiunea română, organizată de Smart Start USA, a avut, în cadrul acestui turneu, un panel dedicat companiilor romanesti, aceasta oferind posibilitatea tuturor reprezentantiilor sa sustina o prezentare a companiei si aproduselor acestora. Prezentarile fiind sustinute in fata companiilor americane si a autoritatilor centrale si locale, dar si a ONG-urilor prezente pentru a cunoaste companiile cu capital romanesc.

”Multumim tuturor participanților la turneul de promovare a programului și platformei Smart Start USA, derulat în România și Statele Unite ale Americii. Le mulțumim celor care au crezut în Smart Start USA și au aplicat pe platformă și continuăm să îi susținem în demersurile de internaționalizare a afacerilor.

Multumiri partenerilor noștri: Camera de Comerț și Industrie a României, Academia de Studii Economice din București, partenerilor de implementare: First Bank, Banca Transilvania, BCR, MasterCard, CertSIGN, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, Fondul Român de Garantare, Camera de Comerț Româno-Americană din New York, Camera de Comerț Româno-Americană din Miami, Miami DADE County, universităților și administrațiilor locale din orașele din România în care am avut turneul de promovare a programului și platformei Smart Start USA.

Continuați să ne urmariți pe paginile de Facebook : https://www.facebook.com/Smart-Start-USA-1827641960646349/ șihttps://www.facebook.com/IlanLauferOfficial/ precum și pe pagina de webhttps://smartstartusa.net/ pentru a fi în contact permanent cu noi și a afla ultimele informații despre program.

Pentru accesul în program și înscrierea în platformă antreprenorii vor aplica pe Smart Start USA - https://smartstartusa.net/.”, transmit organizatorii proiectului pe pagina oficială de Facebook.