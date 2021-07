Veleriu Gheorghiță: Studiile arată că o persoană care a trecut prin boală are protecţie 6 luni. După 12 luni, aproape nu mai sunt anticorpi

Medicul Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19, a declarat la Digi24 că datele din studiile ştiinţifice arată că la persoanele care au făcut forme asimptomatice sau forme uşoare de îmbolnăvire Covid, nivelul anticorpilor neutralizanţi, adică acei anticorpi protectori care blochează intrarea virusului în celule, „este foarte redus sau chiar nedetectabil”.

Citește și: A treia doză de vaccin anti-Covid: Scenariile prezentate de Valeriu Gheorghiță

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a explicat că timp de şase luni au anticorpi protectori cei care au trecut prin boală.

”Putem estima că o persoană care a trecut prin boală, în medie, are un nivel de protecţie optim undeva într-o perioadă de şase luni. După şase luni sunt din ce în ce mai multe date care ne arată o scădere a activităţii neutralizante a acelor anticorpi obţinuţi ca urmare a trecerii prin boala naturală, faţă de varianta Delta. Din acest punct de vedere, recent e publicat un studiu care arată că la un an, la 12 luni, aproape nu se mai identificau anticorpi neutralizanţi la cei care trecuseră prin boala cu variante virale, cu varianta iniţială. Din acest punct de vedere, trecerea prin boala naturală nu ne oferă nişte avantaje deosebite fiindcă deja vorbim de o pandemie de mai mult de un an de zile, de un an şi 3-4 luni, moment în care bună parte din persoane, chiar dacă au trecut prin boală, sunt în afara perioadei de protecţie. Deci este important să ne vaccinăm”, a declarat Gheorghiţă.