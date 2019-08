Veniturile din industria hotelieră au crescut în 2018 pentru al 8-lea an consecutiv, în timp ce profitabilitatea a cunoscut un avans de la 6,3%, la peste 15%, potrivit unui studiu de specialitate, remis, marţi, AGERPRES.

Astfel, veniturile totale ale firmelor din domeniul hotelier au fost de peste 5,5 miliarde lei în 2018, în creştere cu 10% faţă de anul anterior şi cu 18% în raport cu 2016, când companiile de profil au raportat venituri de 4,66 miliarde lei.În acelaşi timp, marja de profit a companiilor din domeniul hotelier a înregistrat o creştere spectaculoasă, de la 6,3% în anul 2016 la peste 15% în 2018, arată analiza realizată de Termene.ro.Evoluţia pieţei hoteliere la nivel de venituri - avans de 10% în 2018 comparativ cu anul precedent - este în linie cu creşterile macro raportate de acest sector de activitate: ponderea turismului în Produsul Intern Brut (PIB) a crescut de la 1,5% la aproximativ 2,6%, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2018 au însumat 12,8 milioane, în creştere cu 6,3% faţă de anul 2017, iar înnoptările, în număr de 28,4 milioane, au avansat cu 5,7%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.În acelaşi timp, piaţa hotelieră din România rămâne una dintre cele mai atractive pieţe din regiune în ceea ce priveşte sectorul de tranzacţii şi investiţii."Investiţiile, planurile de business sănătoase din ultimii ani şi riscurile asumate de mediul privat încep să se vadă în rezultatele companiilor din industria hotelieră. Este al optulea an consecutiv de creştere pentru afacerile cu hoteluri, iar tendinţa este vizibilă şi prin interesul managerilor din industria ospitalităţii pentru informaţii în timp real despre firmele din România. Avansul pieţei hoteliere are la bază creşterea constantă a capacităţii de cazare a hotelurilor din marile oraşe, introducerea voucherelor de vacanţă, creşterea tarifelor şi a gradului de ocupare pentru hotelurile din ţară", a declarat Adrian Dragomir, CEO al Termene.ro, platforma care oferă informaţii actualizate în timp real despre firmele din România.Calitatea serviciilor din turism este în strânsă legatură cu dinamica furnizorilor şi a angajaţilor din domeniu, iar un element important este riscul ca clientul, în cazul de faţă compania care operează un hotel, să intre în insolvenţă.Riscul de a intra în insolvenţă poate fi asociat cu riscul ca firma hotelieră să nu-şi mai poată plăti colaboratorii. Astfel, evoluţia numărului de companii care pot intra în insolvenţă a arătat o ameliorare a situaţiei în intervalul 2016 - 2018, iar în ultimul an numărul potenţialilor rău platnici a scăzut cu 6 puncte procentuale (peste 20%) - de la 39% companii în anul 2016, la mai puţin de 32% în anul 2018."Aproape patru din zece clienţi din domeniul hotelier îşi întârziau sau chiar nu-şi plăteau colaboratorii în anul 2016, iar acum numărul acestora a scăzut spre nivelul de trei firme din zece. Trendul este spectaculos, dar pericolul pândeşte la colţ: în medie, o treime din companiile din domeniu pot fi în situaţia nedorită de a nu-şi mai putea plăti colaboratorii", a adăugat Dragomir