Vernsaj la București - Cele mai cunoscute opere şi serii narative ale ilustratorului Christoph Niemann

Cele mai cunoscute opere şi serii narative ale ilustratorului german Christoph Niemann, între care „Coperţile The New Yorker/ The New Yorker covers”, „Desenele de duminică/ Sunday Sketches”, „Forme/ Pattern”, „Caietele de notiţe/ Sketchbooks”, „Să dospească/ Let It Dough”, „Ilustraţii politice/ Political Illustrations”, „Oraşul abstract/ Abstract City” şi „Ilustraţiile Wired/ Wired”, vor fi prezentate în premieră la Bucureşti, la Muzeul Naţional de Artă Contemporană şi la Hotspot Workhubpotrivit news.ro.

Vernisaj va avea loc pe 27 februarie, la ora 19:00, în prezenţa artistului. Intrarea este gratuită.

O prezentare şi vernisaj vor avea loc la Hotspot Workhub, pe 28 februarie, de la ora 10:30 (The Mark/ Podium Building).

Acuarele şi desene pe şerveţele de cafea, lucrări fotografice şi cărţi de autor, ilustraţii din pixeli şi animaţii de realitate virtuală - Niemann găseşte întotdeauna noi forme de exprimare artistică. Cu ochelari pentru realitatea virtuală, aplicaţii pentru copii şi adulţi şi lucrări video, expoziţia este o experienţă artistică completă.

Mereu la obiect, Christoph Niemann surprinde impresii, spune poveşti, transformă obiecte în miniaturi poetice. Surprinde cu perspective neaşteptate asupra a ceea ce este aparent familiar şi permite publicului să devine parte integrantă din procesul artistic. În lucrările sale explicit politice, Niemann e ca un comentator tăios al zilelor noastre, ilustraţiile sale de copertă pentru The New Yorker devenind emblematice.

Christoph Niemann (n. 1970) este artist, autor şi animator. Lucrările lui apar în mod regulat pe coperţile revistelor The New Yorker, National Geographic şi The New York Times. Lucrările de artă ale lui Christoph Niemann au fost prezentate în numeroase retrospective muzeale. A desenat în direct la Bienala de Artă de la Veneţia, la Jocurile Olimpice de la Londra şi a schiţat „Maratonul oraşului New York/ The New York City Marathon” în timp ce alerga. A creat prima copertă care foloseşte realitate augmentată pentru revista The New Yorker, precum şi o animaţie în realitate virtuală de 360 de grade, desenată manual pentru numărul US Open al revistei. Printre clienţii lui se numără Hermès, Google, LAMY şi Muzeul de Artă Modernă din New York.

Este membru al Alliance Graphique Internationale (Alianţa internaţională a artiştilor grafici). În 2010, a fost inclus în Art Directors Club Hall Of Fame. A semnat mai multe volume, inclusiv monografia „Schiţe de duminică/ Sunday Sketching” (2016), „Cuvinte/ Words” (2016) şi „Suvenir/ Souvenir” (2017).

Cea mai recentă carte a sa, „Speranţe şi vise/ Hopes and Dreams”, are ca subiect călătoria pe care a întreprins-o la Los Angeles pentru a-l întâlni pe artistul David Hockney. Cu Jon Huang a creat aplicaţiile pentru copii „Petting Zoo” şi „Chomp”. Opera sa este subiectul unui episod din „Abstract”, un serial Netflix.