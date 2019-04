Veşti bune despre turmeul WTA România: George Cosac a făcut anunţul!

Preşedintele FR Tenis, George Cosac, a declarat, vineri, că i-a prezentat conducerii WTA toate aspectele legate de turneul WTA desfăşurat în România, astfel că au crescut foarte mult şansele ca această competiţie să aibă loc în continuare la Bucureşti, potrivit news.ro.

"Am avut o conferinţă cu conducerea WTA, cred că acum două săptămâni, împreună cu directorul general, i-am prezentat toate aspectele legate de situaţia din România. Am prezentat absolut tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani legat de acest turneu. Le-am prezentat toate aspectele, legat de public, de sportive, de necesitatea unui turneu în România. Dânşii au înţeles şi se pare că de la 5 la sută şanse de a organiza competiţia în România am ajuns la 95 la sută şanse. Rămâne să picăm de comun acord cu proprietarul turneului şi să facem un contract. Nu va fi uşor, ca şi anul trecut, vom alerga după finanţare. Zilnic avem destule piedici”, a spus Cosac.

În ceea ce priveşte întâlnirea de Fed Cup dintre România şi Franţa, Cosac consideră că româncele au 51 la sută şanse să se impună: “Nu va fi un meci uşor. Eu le-am zis apropiaţilor că avem 51 la sută şanse. Nu va fi un meci uşor, pentru că au o echipă echilibrată, am văzut că vor veni şi Garcia şi Mladenovic, vor avea o echipă extrem de omogenă. Noi ne bazăm pe Simona, ne bazăm pe fete, pe echipa de dublu, dar va trebui să luăm în calcul publicul fan din Franţa, care este extrem de zgomotos, un public cunoscător şi care ştie cât să se şicaneze sau când să-şi încurajeze sportivii favoriţi”.

Întrebat dacă, în cazul în care echipa României va ajunge în finala Fed Cup şi o va câştiga le va pune jucătoarelor la dispoziţie un avion privat cu care să vină la Bucureşti, după cum a promis în urmă cu mai mult de un an, el a răspuns: “Dacă ele vor câştiga cu siguranţă va trebui să le îndeplinim orice dorinţă. Cu avion privat la Bucureşti. Sunt convins că sunt destui suporteri care vor contribui să aducem fetele aşa cum se cuvine”.

Întâlnirea Franţa – România, din semifinalele Cupei Federaţiei, va avea loc în 20 şi 21 aprilie, la Rouen.