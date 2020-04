Vezi ce rute aeriene cu decolare din Timisoara se pot redeschide din mai

Operatorul aerian Wizz Air a anuntat sambata ca este pregatit sa-si redeschida baza de la Timisoara incepand cu data de 1 mai 2020, dar reluarea operatiunilor de zbor depinde de decizia autoritatilor de a elimina sau prelungi actualele restrictii de zbor catre si dinspre Romania.

Compania a mentionat faptul ca, incepand cu luna mai, daca nu vor exista noi restrictii, zborurile ar putea fi reluate pe ruta dinspre Timisoara spre Bruxelles Charleroi (Belgia), Paris Beauvais (Franţa), Barcelona El Prat (Spania), Dortmund, Frankfurt Hahn (Germania), Roma Ciampino (Italia), Londra Luton (Marea Britanie).

Pentru a ajuta pasagerii si echipajul sa calatoreasca in siguranta si fara griji, Wizz Air a introdus mai multe masuri suplimentare de securitate pentru a sustine masura distantarii sociale pe parcursul imbarcarii si un nivel crescut de curatenie la bord. Astfel, calatorii ar trebui sa efectueze check-in-ul si orice achizitie de servicii online, cum ar fi plata pentru bagaje aditionale, pentru a reduce orice interactiune care nu este esentiala la aeroport. In plus, echipajul de cabina va purta masti si manusi pe toata durata zborului si va distribui servetele de igienizare fiecarui pasager. Totodata, cumparaturile la bord sunt permise si se recomanda ca plata acestora sa se realizeze prin mijloace contactless pentru a reduce la minimum contactul fizic.

"Wizz Air va continua procedura sa stricta de curatenie zilnica, intreaga aeronava fiind dezinfectata peste noapte conform recomandarilor in vigoare", notează operatorul aerian intr-un comunicat de presa..

Speranta Anghel