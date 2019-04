Vicepreședintele Parlamentului European, reacții SAVUROASE după decizia PES: 'De ce doar până în iunie?'

Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, sare în apărarea PSD după ce PES a decis înghețarea relațiilor cu social - democrații din România.

"Spuneam de momentul “dezghețului” relațiilor PES cu PSD, care va veni după alegeri, când vor vedea cati membri scoatem ...

Mi-e teama sa nu vina și mai încolo, și anume după împărțirea funcțiilor in noul Parlament, sa ne lase cu ochii in soare ...

Sper sincer sa nu se întâmple așa și am încredere in calitatile de “luptători” - declarate - ale colegilor care vor merge acolo",a scris în urmă cu puțin timp pe Facebook Ioan Mircea Pașcu.

Acesta a comentat și ieri decizia PES, scriind că decizia PES este de înghețare a relațiilor cu PSD și nu de suspendare a acesteia.

"'Deși nu am absolut nicio obligație sa scriu ce voi scrie acum, o fac, din respect pentru singurul partid in care am activat din 1996 încoace: decizia PES este de “înghețare” a relațiilor cu PSD, nu de suspendare, cu atât mai puțin de rupere a acestora, pana in iunie!

De ce doar pana in Iunie? Pt ca atunci grupul va avea rezultatul alegerilor și vor reconsidera decizia, dacă voturile PSD, plus aportul laburiștilor - care, din cauza amânării Brexitului, vor veni tot in Grupul S&D - vor contribui la depășirea voturile PPE. (Nu îmi dau seama care va fi ponderea Pro Romania in viitorul Parlament ... 3-4, si relatia sa cu Grupul S&D)", a scris Pașcu.

