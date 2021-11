Vicepreşedintele PMP Ioana Constantin demisionează din partid, afirmând că declaraţiile şi acţiunile contradictorii din spaţiul public cu privire la o eventuală apropiere de partide extremiste şi pro-ruseşti cum este AUR, dar şi discuţiile neasumate privind PNL au pus formaţiunea ”într-o situaţie delicată, inacceptabilă atât în raport cu electoratul şi membrii, precum şi în raport cu presa şi cu alte forţe politice”.

Mulţumesc pentru tot, PMP! A fost o mare onoare şi un drum extraordinar! Demisionez astăzi din funcţia de Vicepreşedinte PMP, dar şi din partid. Am reprezentat cu multă onoare acest partid. A fost o onoare să candidez de două ori alături de Preşedintele Traian Băsescu şi să fac o echipă excepţională cu Eugen Tomac şi Marius Paşcan. Am un respect foarte mare pentru colegii din filialele partidului, pentru fiecare membru şi simpatizant al PMP. Vă mulţumesc cu toată inima tuturor celor care aţi făcut campanie pentru PMP. Voi aţi fost şi sunteţi sufletul PMP! Vă mulţumesc celor care ne-aţi votat de-a lungul timpului. A fost o anume stare de spirit, prefer să îmi amintesc totul exact ca în pozele acestea, dincolo orice parte dificilă, de orice conflict, de orice denigrare. A meritat. MULŢUMESC! (...) Cred că declaraţiile şi acţiunile contradictorii din spaţiul public cu privire la o eventuală apropiere a Partidului Mişcarea Populară de partide extremiste şi pro-ruseşti cum este AUR, dar şi discuţiile neasumate privind PNL au pus partidul într-o situaţie delicată, inacceptabilă atât în raport cu electoratul şi membrii, precum şi în raport cu presa şi cu alte forţe politice”, scrie Ioana Constantin pe Facebook.

Ea afirmă că s-a discutat mult despre o fuziune şi despre funcţii pe care ea sau alţi colegi ar fi urmat să le primească.

”Resping categoric campania aceasta de denigrare şi plină de intoxicări coordonată chiar din interiorul partidului, un mod de a face lucrurile care nu a fost niciodată o caracteristică a PMP. Totuşi, faptele se aud mai tare decât gălăgia mincinoasă. Aşa că aş vrea numai să amintesc că în februarie 2020, am demisionat din funcţia de Secretar de Stat în Guvernul PNL-Orban. Am fost singurul membru PMP care şi-a dat demisia atunci. Restul intoxicărilor din spaţiul public sunt azi despre lipsa de caracter a altora. Eu proba caracterului faţă de partid am dat-o atunci. Nu am cerut niciodată funcţii, ci am renunţat de multe ori la ele şi la diferite beneficii pe care le-aş fi putut avea. Nu m-au impresionat nici maşinile cu şofer şi nici holurile lungi ale instituţiilor. Nu am făcut jocuri politice şi nici nu am avut interese personale. De aceea, vă pot privi în ochi fără să îmi fie ruşine”, spune ea..

Sunt recunoscătoare pentru culoarul politic pe care PMP mi l-a oferit.

Ioana Constantin afirmă că PMP a fost singurul partid care, în mod onest, a promovat unionismul, valorile creştine, eliminarea pensiilor speciale, revenirea la 2 tururi de scrutin, reducerea numărului de parlamentari la 300, o nouă lege a sănătăţii si multe alte proiecte.

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Cristian Diaconescu, afirmă că „se vorbeşte prematur” despre o fuziune prin absorbţie a PMP cu Partidul Naţional Liberal (PNL), el susţinând că mandatul său la conducerea formaţiunii politice este acela ca PMP să fie „de sine stătător”.

„În acest dialog, dacă PNL-ul va fi în continuare interesat, vom discuta despre proiecte. (...) Câtă vreme am mandatul primit de la colegii mei, PMP-ul va fi de sine stătător. (...) Discuţiile prealabile au fost cu domnul Florin Cîţu, după care fiecare partid şi-a luat decizia în interior, nefiind o chestiune care poate fi armonizată doar la nivel individual, nici nu ar fi corect şi cinstit aşa ceva, iar mandatul şi de la dânşii şi de la noi a fost acela de a avea o iniţiere a unui dialog privind o cooperare viitoare şi în al doilea rând două echipe de negociere care urmează în perioada următoare să se întâlnească”, a adăugat liderul PMP, la emisiunea Insider Politic, difuzată de Prima TV.