Viceprim-ministrul Viorel Ştefan: Suma încasată de la UE în primele patru luni este de 5 miliarde de lei

Viceprim-ministrul Viorel Ştefan a declarat, marţi, că în primele patru luni ale acestui an România a încasat de la Uniunea Europeană 5 miliarde de lei, adică o creştere de 28% raportat la acelaşi interval al anului trecut.

"Am prezentat mai devreme câteva cifre care caracterizează performanţa ANAF-ului, acum aş vrea să vorbesc despre sume care nu sunt colectate de ANAF şi mă refer la capitolul 'sume primite de la Uniunea Europeană'. În primele patru luni România a încasat 5 miliarde de lei. Dacă ne raportăm la acelaşi interval al anului trecut, înseamnă o creştere de 28%. Dacă privim (...) evoluţia din 2013 până în 2017 inclusiv, deci ultima execuţie anuală, îmi pare rău, dar observăm că singurul an în care sumele încasate, primite de la Uniunea Europeană, au înregistrat niveluri foarte scăzute este anul 2016. Anul 2017 s-a situat ca nivel de performanţă la nivelul anului 2015, mai mult sau mai puţin, 17,4 versus 17,1 în 2017 - miliarde lei", a declarat Viorel Ştefan, marţi, la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, că fondurile europene sunt un "eşec" al guvernării PSD."Pe partea de venituri suntem cu 37% sub valoarea programată. La cheltuieli suntem la 43% sub valoarea programată. Este totuşi mult sub ce s-a programat. Este inadmisibil ca aceste fonduri europene să nu facă parte din priorităţile guvernului, dar ce să ne mirăm, PSD are tot felul de priorităţi: lupta cu BNR, lupta cu investitorii, cu multinaţionalele, numai cu fondurile europene nu prea se luptă, că dacă s-ar lupta în interesul românilor ar trage banii şi ar realiza investiţii, măcar de acolo dacă din fonduri proprii nu reuşesc să facă acest lucru", a spus şeful statului.