Victor Ciutacu DESFIINȚEAZĂ CV-urile Andreei Moldovan și al lui Vlad Voiculescu: ce ASCUNDEAU cei doi

Jurnalistul Victor Ciutacu susține că imaginea de specialiști a fostului secretar de stat Andreea Moldovan și a fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, au fost create artificial. Ciutacu prezintă studiile și experiența profesională a celor doi.

"Când eram mic și aveam timp să citesc, mă fascinau legendele (Olimpul, Nibelungii etc) și cam tot ce producea eroi. Acum, când m-am hodorogit și umplu ecranul pân' la miezul nopții, constat că niște sforari au construit o mișcare politică fix pe metoda asta. Iar personajelor croit exponențiale din poveste li s-au creat, înainte să erupă public, niște povești pe fix aceleași tipare. Dând înainte, consecvent, cu mitul salvatorilor, au ajuns la guvernare și împărățesc republica. Problema lor e că, dacă te apuci de ele, legendele pe care le vând românilor sunt lesne demontabile sau aruncabile-n ridicol.

Spre exemplu, personajul momentului, Vlad Voiculescu, a apărut din neant și, brusc, toată lumea a aflat deodată că e un funcționar bancar e rang înalt care s-a întors în țară să salveze copiii de cancer, că s-a umflat de școală, că luptă cu toată ființa lui împotriva corupției, că e patriot și om cu O. Când iei banana la decojit, constați că legendatul e nepotul unui veros lobbyst al industriei pharma, că tac-su a turnat vârtos la Securitate, că a frecat-o gandios la Viena până să se apuce de contrabandă cu citostatice, că n-are o hârtie-n rândul lumii care să ateste absolvirea studiilor pe care și le-a trecut în cv, că poziția de top din mediul bancar austriac a fost cel mult un vis frumos și neîmplinit, că n-a dat niciodată socoteală pe tema munților de bani strânși pentru cauze nobile și necheltuiți, că joacă pe față pentru interese străine de cele ale României, că e arogant și superficial.

La fel, dar mai scurt, a erupt și a ars Andreea Moldovan. Școlită ca la balamuc, întoarsă din Elveția să curățe la propriu spitalele din România, fostă șefă de mare spital de provincie adusă la București să-și pună priceperea epidemiologică în slujba neamului și a țării, sufletistă și profesionistă. În realitate, a absolvit Medicina fix la Brașov (iertare, abia ieri am auzit de faimoasa școală de medici de sub poalele Tâmpei), marea carieră medicală din Țara Cantoanelor a fost o bursă, gigantica unitate medicală pe care a condus-o (ca director medical, cu ca manager) e mai mică decât una dintre secțiile de chirurgie a Universitarului, iar de la cel mai curat spital (privat) din galaxie a plecat cu scandal la stat. Despre pricepere n-am a mă pronunța, că nu i-am fost pacient, dar la empatie stă prost. Fixistă, insubordonabilă, dezastru în aparițiile publice, obsedată să reglementeze-n toață țara ce nu poate pune-n ordine în propria-i familie (povestea maică-sii pe care n-o poate ține-n casă de focul socializării la market).

P.S. Ca să n-avem vorbe și să rămână scris, nu am avut pic de satisfacție când am văzut-o pe Andreea Moldovan bruscată, umilită, jignită și târnosită de cuplul zgomotos Oana Lovin/Codruța Cerva. Ba chiar am avut un acut sentiment de jenă. Nu de milă, pentru că, stând bine cu memoria, nu am cum să uit cum au parvenit politic și administrativ neomarxiștii care au adus-o în satu' cu miniștri pe doamna doctor. Fix la fel, forțând, hărțuind, batjocorind, desconsiderând, câlcând cu picioarele pe demnitatea umană și dând din coate pe maldărul de cadavre. Și n-am auzit-o pe epidemioloaga de renume mondial să condamne accesele fascistoide ale susținătorilor și protectorilor săi. Cât despre Magician, ca un vierme a intrat în minister, ca un vierme a ieșit", scrie Ciutacu pe Facebook.