Victor Mihalachi, campion mondial şi European la canoe dublu: 'A fost un an cu emoţii mixte. Sper ca în 2021 Jocurile Olimpice să aibă loc'

Canoistul Victor Mihalachi, campion mondial şi European la canoe dublu, a declarat, pentru News.ro, că 2020 a fost un an cu multe emoţii, în care spera la rezultate mari, iar cea mai mare dorinţă pentru 2021 este ca Jocurile Olimpice să aibă loc.

“A fost un an cu emoţii mixte, am început bine, am progresat bine, ne aşteptam la rezultate mari. Pandemia ne-a întrerupt, mai mult psihic ne-a fost foarte greu, japonezii tot insistau că vor avea loc Jocurile, apoi ne-au tăiat din elan, am fost destul de demoralizaţi. După ce au amânat, ne-a fost greu, parcă nu ştiam în ce parte să o luăm. Acum, din ianuarie, plecăm în Turcia, pentru antreament specific. Mai avem competiţii pentru calificare sunt în mai, mai avem şi Campionat European, mai avem şi Campionat Mondial. E foarte greu să intri în vârf de formă”, a spus Mihalachi, conform news.ro.

Prea multe schimbări s-au produs într-un timp scurt în 2020, spune Mihalachi, care consideră că INSTABILITATE este cel mai potrivit cuvânt pentru a caracteriza acest an.

Ce îşi doreşte Victor Mihalachi pentru 2021: “Pentru mine Jocurile Olimpice sunt cele mai importante şi să aibă loc”.

În august 2019, echipajul format din Victor Mihalachi şi Cătălin Chirilă a obţinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce s-a clasat pe locul 5 în finala probei de canoe dublu, la Campionatul Mondial de la Szeged.