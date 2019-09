Victor Piţurcă anunţă un nou transfer la CSU Craiova și spune că are emoţii la debutul lui pe banca oltenilor

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că are emoţii la debutul său ca tehnician al formaţiei oltene şi spune că meciul cu FCSB nu este unul special, potrivit News.ro.

"Am luat un prim contact cu băieţii, a fost din punctul meu de vedere o perioadă foarte bună, în care băieţii s-au antrenat foarte bine şi acest lucru îmi dă mari speranţe că duminică vom avea un meci reuşit, o partidă bună şi sigur ceea ce ne interesează pe noi este victoria. Întâlnim una dintre echipele cu cele mai bune loturi din România, chiar dacă în momentul acesta ocupă un loc din subsolul clasamentului, meciul este deschis oricărui rezultat. Eu zic că avem un atu mare, un avantaj mare, publicul, care este lângă noi şi sunt convins că ne va susţine pe toată durata partidei. Îmi doresc un debut bun la echipă, cu o victorie, sper să se întâmple lucrul acesta. Nu cred că trebuie să fie emoţii, din contră, trebuie să fim fericiţi că stadionul este arhiplin, lumea este dornică de spectacol bun, de rezultate bune. Responsabilitatea mea este mare, deoarece se aşteaptă foarte mult din momentul venirii mele aici, la Craiova. Însă e un meci de fotbal, trebuie tratat ca un meci un fotbal, dar eu vreau să evoluăm cu acel entuziasm de a juca pe un astfel de stadion, în faţa a 30.000 de spectatori. Eu îmi doresc victoria, nu îmi doresc un meci egal, dar să vedem care va fi istoricul partidei, poate după meci aş putea să fiu mulţumit şi cu un egal, poate nu aş fi mulţumit, să vedem, dar noi ţintim victoria. Emoţii ai oricând, e normal să fie aşa, eşti om şi e normal să ai emoţii. Dacă nu ai emoţi nu poţi să realizezi ce doreşti să realizezi. Vor fi emoţii, am avut la fiecare meci, indiferent de numele echipei. Emoţiile sunt inerente, dar în acelaşi timp sunt fericit că voi participa la jocul care urmează să se dispute duminică. În mare, este conturată echipa, mai sunt două, trei posturi pe care le vom decide în următoarele zile. Sunt probleme la echipă în acest moment din cauza accidentărilor, pentru că jucătorii importanţi nu pot intra pe teren din cauza accidentărilor, Bancu, Koljici, Ioniţă s-a accidentat la ultimele antrenamente. Însă asta nu e o problemă, lipsesc jucători importanţi, dar nu contează, ceilalţi jucători trebuie să se ridice la nivelul lor. Nu e un meci neapărat special, toate meciurile sunt importante pentru mine. E doar începutul campionatului, acumularea de puncte este extrem de importantă, este un meci ca oricare altul din acest campionat. Să aduni puncte în astfel de meciuri este foarte important. La fel de important este faptul că FCSB este unde este şi dacă nici ei nu acumulează puncte, am scăpa de o echipă foarte bună care s-ar putea bate cu noi pentru primele locuri", a declarat Piţurcă.

Fostul selecţionar a precizat că atacantul Goran Zakarici, fost la Partizan Belgrad, este foarte aproape de a semna un contract cu Universitatea Craiova.

"Am adus patru jucători, pe aceştia i-am dorit, vom mai vedea în perioada care urmează (n.r. - dacă vor mai fi aduşi alţii), depinde foarte mult de băieţi, de cum se vor prezenta, cum vor aborda jocurile. Eu mi-aş dori să rămân cu acest lot de jucători, să avem reuşite, să avem rezultate, fiindcă absolut toţi băieţii îmi plac. Mai sunt anumite probleme (n.r. - cu transferul lui Goran Zakarici), dar în general cluburile s-au înţeles, jucătorul s-a înţeles cu clubul lui, eu zic că în proporţie de 90 la sută se va rezolva acest lucru", a adăugat el.

Victor Piţurcă va debuta ca antrenor al CS Universitatea Craiova duminică, de la ora 21.00, pe teren propriu, cu FCSB, în etapa a IX-a a Ligii I.