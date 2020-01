Victor Pițurcă: Mă bucur foarte mult că Adrian Mutu este noul selecționer

Victor Pițurcă i-a urat mult succes lui Adrian Mutu, noul antrenor al echipei naționale U21, anunță MEDIAFAX.

Victor Pițurcă a vorbit despre numirea lui Adrian Mutu în poziția de antrenor al echipei naționale U21: ”Era normal să vorbesc cu el, i-am și spus că cei care au lucrat cu mine și cu care am dus niște lupte sunt foarte importanți. Chiar dacă el a fost la un moment dat supărat pe mine, dar am mai discutat, a trecut. Mă bucur foarte mult că este noul selecționer. Îl felicit și îi doresc multă baftă. Contează mult experiența lui ca fotbalist, în plus este și un băiat inteligent”.

”Nu mă miră că s-au găsit și destui care să critice alegerea lui Mutu, de obicei ăsta este caracterul nostru. Așa e la noi, toți neaveniții se pricep la fotbal. E normal dacă a fost cu cei din Federație să fie el cel ales și nu un Cristi Chivu, de exemplu. Cristi poate nici nu ar fi vrut. Dar care este problema? Adi trebuie să abordeze de o altă manieră, nu să se gândească ce presiune este după Mirel Rădoi. El trebuie să educe jucătorii fotbalistic în spiritul de a face pasul către echipa mare și să și joace acolo când vor ajunge”, a mai spus Pițurcă, pentru ProSport.

Pițurcă a menționat că nu îi face plăcere să vorbească despre Universitatea Craiova și a încheiat cu o glumă: ”De Craiova nu vreau să mai vorbesc chiar nimic. Nu vreau să discut de nimeni, nici de cum va arăta play-off-ul. Eu acum sunt într-o perioadă de relaxare, mă antrenez singur, poate revin să joc”.