Victor Ponta, atac la adresa lui Nicușor Dan: Nu se știe dacă mai există primar! Oricum, PSD este de vină

Liderul Pro România, Victor Ponta, se implică în scandalul scumpirilor din transportul comun din București și arată că actualul primar nu are nicio soluție, nu a îmbunătățit cu nimic transportul în comun, dar crește tarifele, în timp ce oficialii din Capitală găsesc formule prin care explică că, de fapt, creșterea nu este creștere.

”Acum am inteles: de la 1,3 lei la 3 lei biletul de autobuz si tramvai / de la 2,5 la 3 lei metroul ; dar preturile NU cresc - ne asigura oficialii Bucurestiului! Dvs ati inteles ?

Eu am inteles ca pentru traficul rutier din Bucuresti nu exista nicio solutie - nici drumuri mai largi, nici parcari mai multe , nici taxe pentru masinile poluante, nici ridicarea masinilor “nesimtitilor” care blocheaza intersectii , nici semafoare mai bine coordonate, nici macar politisti locali care sa ajute la dirijare in orele de varf . NIMIC

Acum, in plus, ca sa “ajutam” traficul rutier - se scumpeste si transportul in comun ! Acolo unde, daca nu lua Firea autobuzele din Turcia pentru care a fost injurata non stop, mergeau oamenii si acum cu alea de pe vremea lui Halaicu !

Stiu - PSD este de vina - chiar daca PSD nu mai conduce acum nici Sectorul 1 ( plin de sobolani si gunoaie) nici Primaria Generala unde nimeni nu stie daca mai exista Primar ! Dar totul este bine - sa dormim linistiti - EI vegheaza pentru noi.”, scrie Victor Ponta.