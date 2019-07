Victor Ponta, atac la liderii PSD: Le-a trecut dușul rece! Au început iar să fumeze etnobotanice

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că nu sunt vești proaste pentru PSD sondajele care arată că partidul nu intră în turul doi la prezidențiale. Ponta consideră că ar trebui să fie un semnal de alarmă aceste vești, dar în schimb observă că anumiți lideri PSD s-au apucat ”iar să fumeze etnobotanice”.

”De ce sunt vesti proaste? Eu zic ca sunt vesti bune ; poate au efectul necesar - se trezesc si liderii PSD din negarea realitatii si vin inapoi cu picioarele pe pamant ( se pare ca “dusul rece” din 26 Mai le-a trecut si multi au inceput iar sa “fumeze etnobotanice”)!

1. Trebuie o restructurare radicala a Guvernului si a Administratiei publice ( nu mai merge tot cu schimbari de oameni - “pleaca Popescu si vine Ionescu”) / mai putine ministere, mai putine agentii, mai putine deconcentrate, mai putini sefi , mai putini numiti de la Partid, zero influenta a politrucilor in functionarea Companiilor Nationale ( vezi dezastrul facut de politrucul Cuc la Tarom si Aeroportul Otopeni)!

2. Trebuie oprite imprumuturile costisitoare si banii publici cheltuiti doar pentru cheltuieli curente care ne duc la faliment ( metoda “Valcov - Teodorovici“ ) - banii trebuie investiti in Infrastructura, sanatate, educatie si digitalizare

3. Trebuie incurajate productia si exporturile pentru a stopa catastrofa deficitului balantei comerciale ( anul acesta in primele 6 luni am trimis in alte tari peste 8 miliarde de euro din banii nostri)

4. Depolitizarea ANAF, oprirea scutirilor si exceptiilor, inpozitare si taxare diferentiata pe model european ( vezi Germania sau Austria)

5. Deciziile politice luate transparent si prin consultare cat mai larga ( gen Alegeri Preliminare deschise) - NU prin sedinte de CEX, sondaje platite si mancatorii “pesediste”

Noi la ProRomania am inteles aceasta nevoie absoluta de schimbare radicala - si asa construim viitorul / cei de la PSD se mint singuri si se sinucid - cei de la PNL si USR se bat doar pe functii si candidaturi fiind multumiti sa castige doar pe votul CONTRA si sa se faca iar de ras ( cum au facut in 2016) !”, scrie Victor Ponta.