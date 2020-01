Victor Ponta constată 'decesul' celui mai așteptat proiect din România: Ăsta este tristul adevăr!

Liderul Pro România, Victor Ponta, inițiatorul proiectului Austostrăzii Moldovei în anul 2015, constată la aproape 5 ani distanță că nu s-a făcut nimic, iar, mai nou, acest proiect nici nu va avea finanțare europeană, ceea ce îl va îngropa pentru o perioadă nedeterminată.

”Adevarul ( trist) - cu date si argumente!

In 2015 am semnat alaturi de Comisarul European Corina Cretu si Ministrul Transporturilor Ioan Rus doua documente esentiale pentru Autostrada Molsovei ( Ungheni - Targu Mures) : Master Planul de Transport si Programul Operational Infrastructura Mare ( cadru legal, bani si termene de realizare) . Nu mai era nevoie de nicio modificare legislativa si nicio negociere cu UE - doar de facut procedurile si alocati banii de cofinantare! Dupa care “au trebuit sa moara oameni” si am plecat de la Guvern .