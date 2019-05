Victor Ponta desființează mitingul anunțat de PSD pe 9 mai: 'Este o mare greșeală și o mare prostie'

Liderul Pro România Victor Ponta a declarat sâmbătă, la Bacău, că mitingul PSD anunțat pe 9 mai la Iași „este o mare greșeală și o mare prostie”, având în vedere că manifestația coincide cu Summitul de la Sibiu, eveniment ce adună toți liderii europeni.

„Vrea să vă spun un lucru. Am zis că învăț mai mult din greșeli decât din lucrurile bune pe care le-am făcut și vă aduceți aminte de acea lansare pe care am făcut-o pe stadion și am pierdut foarte mult. Nu înțeleg de ce PSD face aceleași greșeli! Aduce oameni cu autobuze, îi aduce din instituții publice, îi obligă, se ceartă cu ceilalți. (...) Nu cred că mai este nevoie să facem ca în anii "90-2000 să aducem oamenii cu autobuze. Acum oamenii dacă vor să audă despre candidați pot să o facă și fără să-i așezăm așa ca Partidul Comunist. În al doilea rând, 9 mai este Ziua Europei, este un eveniment important pentru România, e prima dată când toți liderii europeni vin în România la Summit la Sibiu și cred că ar trebui să sprijinim toți acest lucru. Să faci un miting la Iași, cumva împotriva liderilor europeni, cred că este o mare greșeală și o mare prostie”, a spus Victor Ponta, într-o conferință la Bacău.