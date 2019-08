Victor Ponta, după atacul lui Cristian Preda la Klaus Iohannis: Problema este că milioane de romani cred minciuna cu 'oamenii noi' ai PLUS

Fostul premier Victor Ponta a apreciat luni ca presedintele Klaus Iohannis `culege ce a semanat' dupa ce Cristian Preda (PLUS) a zis ca seful statului a fost mai mult absent si s-a intrebat de ce i-ar da oamenii un nou mandat.

Putem sa ne bucuram - pe principiul “Intarata-i Drace” / dar totusi va dati seama pe mainile cui o sa dam toata Romania? Va dati seama ca, inoc sa indrepte relele facute tarii din 2016 pana azi acesti oameni o sa faca un dezastru si mai mare?

Cristi Preda acesta este acum “caratorul de geanta” al lui Ciolos - si il ataca pe Iohannis! Treaba lor , ei intre ei/ cred ca este foarte bine ca Iohannis culege acum ce a semanat in Noiembrie 2015 ( cand “a fost nevoie sa moara oameni” ca sa il aduca pe Ciolos la Guvern)!

Problema este ca milioane de romani de buna credinta chiar cred in minciuna asta cu “oamenii noi” ai PLUS !! Preda a fost “caratorul de geanta” al lui Basescu timp de 5 ani - pe urma mare sef si luptator al PDL ( aia care au guvernat asa de “bine si cinstit” in 2010-2011 ) pentru un “ciolan” de europarlamentar/ cand PDL nu l-a mai pus pe lista traseistul a fugit la ciolan la PMP ( la Elena Udrea) si a mai prins un mandat in Grupul PPE / acum iar a ramas fara “friptura” si s-a lipit la Ciolos la alt partid ( PLUS este al treilea deja) si la alt grup european! Daca ni-l vindeti si pe Preda ca pe un OM NOU ( ca si Ciolos) inseamna ca ori sunteti mincinosi, ori nesimtiti - ori ambele!

Problema adevarata este insa alta - impostori, fripturisti si traseisti au mai votat romanii doar ca sa voteze contra!

Acum insa tara este in pragul unei crize cumplite - dupa Guvernele impuse si dominate de Dragnea ( adica Ciolos, Grindeanu, Tudose si Dancila)! Pentru a readuce stabilitatea si predictibilitatea tarii, echilibrul si normalitatea, reformele structurale si proiectele de dezvoltare- este nevoie de ALTCEVA decat slugile lui Basescu resapate de Ciolos ca sa lupte cu Iohannis al lor!!!

Aceata este adevarat problema a noastra acum!

