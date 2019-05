Victor Ponta e EXPLODAT după ce a văzut un pliant electoral al PSD: 'Nu mai scrie în fițuică și de ce ne-a dat afară pe toți Dragnea?'

Liderul Pro România Victor Ponta, atac neașteptat. Acesta duce atacurile politice la adresa PSD într-o nouă zonă și dă lecții de limba română celor care redactează materialele electorale ale PSD.

“EUROPARLAMENTRI” scrie Echipa lui Dragnea in milioanele de “ziare otravite” pe care Posta Romana le va duce in perioada urmatoare acasa la toti romanii! Totul platiti din banii primiti de la Bugetul de Stat ( taiati de la sosele, scoli si spitale) !

Din milioanele de euro primite de la Buget nu pot sa faca si ceva bun pentru oameni in afara de campanii murdare si dezinformari? Daca tot mint si se lauda cu ce am facut noi macar sa scrie corect in limba romana!

Mai scrie Echipa “Dragnea” acolo ca :

1. Au redus TVA de la 24 la 19% - pai iar se lauda cu ce a facut Guvernul “Ponta” in 2015 ( dupa care Dragnea m-a vandut ca sa scape de mine si a votat Guvernul “Ciolos” cu conditia sa isi pastreze oamenii la Ministerul Dezvoltarii si pe Carmen Dan Prefect la Teleorman !

2. Pensiile au crescut in avans fata de lege - de la 1 Ianuarie 2019 tocmai au fost inghetate prin Ordonanta de Urgenta ( nu au dat nici macar cresterea anuala prevazuta de lege)

3. Economia Romaniei a crescut cel mai mult in timpul Guvernelor “Nastase” “ Ponta”, “Grindeanu” si “Tudose” - nu mai scrie in fituica si de ce ne-a dat afara pe toti Dragnea? Ca nu am fost de acord cu analfabetii si hotii lui?

Adevaratii social democrati stiu adevarul despre ce rau face “Echipa Dragnea” ! Romanii nu mai pot fi mintiti cu “ziare otravite” !", a scris Victor Ponta pe Facebook.