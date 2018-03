Victor Ponta intră la rupere: 'Nu o să vedeți acest subiect la televizor, dar îl simțiți în buzunar'

Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur după ce rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a urcat în luna februarie la 4,72%, cel mai înalt nivel din iunie 2013, când a fost 5,37%.

„Rata inflatiei a ajuns aproape la 5% - adica, mai pe romaneste, toti cei care aveti salariile si pensiile in lei ( nu in euro sau dolari) sa stiti ca v-au scazut cu 5% / nu o sa vedeti acest subiect la televizor - dar il simtiti in buzunar.

Ps - va rog sa nu va lasati prostiti de minciunile unor asa zisi “liberali” care sunt de fapt mai populisti si mai demagogi decat orice socialist : Banca Nationala nu are nicio vina in povestea asta - cel mult poate sa mareasca dobanda de referinta ( adica platiti mai mult cei care aveti credite)! Inflatia apare cand un Guvern doar da bani pe care nu ii are si nu este in stare sa stimuleze investitiile, absorbtia de fonduri europene si incasarile la buget ! Ma rog - Guvernul actual are alte prioritati decat acestea!