Victor Ponta spune DE CE A PIERDUT Ionuț Lupescu alegerile pentru șefia FRF: 'Trebuie să se gândească acum cine i-a dat sfatul OTRĂVIT'

Răzvan Burleanu a câştigat, miercuri, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), după ce l-a învins clar, încă din primul tur de scrutin, pe principalul contracandidat Ionuţ Lupescu.

Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu 78 de voturi. Marcel Puşcaş a primit 8 voturi, iar Ilie Drăgan niciun vot. La Adunarea Generală au votat 254 de membri.

Victor Ponta spune că Lupescu a greșit când a cerut sprijin politic, mai ales de la Liviu Dragnea, pe care îl acuză că, în trecut, ar fi contribuit la ascensiunea lui Răzvan Burleanu, cei doi certându-se după ce șeful PSD ”l-a “abandonat” pe acesta doar cand nu a primit avantajele si afacerile pe care le astepta si cand “Pactul cu Diavolul” nu a mai fost acceptat de Burleanu”.

Il apreciez foarte mult pe Ionut Lupescu , cred ca face o munca excelenta la UEFA si cred ca ar fi putut fi un bun Presedinte al FRF - spun public aceste lucruri acum, cand a pierdut clar la vot , tocmai pentru ca sunt sincer si ii doresc tot binele ( spre deosebire de politicienii ipocriti care tot se dadeau mari “sustinatori” inainte doar ca sa se foloseasca de numele lui si sa castige capital electoral din ceva ce nu aveau niciun merit) .

Cred ca Ionut trebuie sa se gandeasca acum cine i-a dat sfatul “otravit” de a se solicita si accepta sprijinul public al unor oameni politici inainte de vot si sa inteleaga ca a fost o greseala uriasa pentru el ( daca nu cumva o capcana perversa)! Mai ales ca si el stie ca si mine ca Liviu Dragnea s-a implicat in anii trecuti total in sprijinirea lui Razvan Burleanu la FRF si l-a “abandonat” pe acesta doar cand nu a primit avantajele si afacerile pe care le astepta si cand “Pactul cu Diavolul” nu a mai fost acceptat de Burleanu !

Desi sunt total dezamagit de modul in care arata fotbalul din Romania in ultimii ani , avand in vedere rezultatul clar al votului de azi, ii urez sincer succes lui Razvan Burleanu si sper ca proiectele frumoase anuntate sa se materializeze de data asta! “Fotbalul bine facut” trebuie sa aiba ceva mai mult succes decat “Romania lucrului bine facut” - ca altfel zau ca nu mai inteleg de ce votam.

Iar noi toti trebuie sa ne gandim cum ajung toate dezbaterile importante pentru tara ( viitorul fotbalului si al sportului in general , familia traditionala, viitorul nostru in UE etc) sa fie confiscate cinic si ticalos de Dragnea si gasca lui de lipitori la banul si prestigiul public, manipulate impreuna cu jurnalisti bine platiti si bagate pe gatul oamenilor prea naivi sa se poate apara !”, e mesajul lui Victor Ponta.