Victor Ponta: 'Wizz Air ne 'arde cu perversiuni' pe noi, românii'

Victor Ponta, fostul premier al României, a izbucnit pe pagina sa de Facebook și a dezvăluit modul în care o companie aeriană ”își bate joc” de toți românii. În viziunea fostului premier, ”bătaia de joc” este autorizată de Statul Român.

”Sa va mai explic o data de ce isi bate joc Wizz Air de toti romanii - in caz ca inca nu ati inteles : pentru ca le permite Statul Roman si Compania Nationala Tarom! Studiu de caz : ca tot romanul ( amarat si neputincios) merg cu bagaje si copii obositi rupti la Aeroport la Roma ca sa plecam spre casa . Nu ma mira ca cei de la Wizz Air ne anunta doar in aeroport ca avionul are intarziere peste 4 ore - ei stiau de mult ca avionul cu care trebuie sa plecam noi de la Roma nici macar nu a plecat de la Londra spre Bucuresti - oricum nu dau doi bani pe romanii care stau in Otopeni de fazani si asteapta, minim 5 ore sa plece spre Roma !

Dar Wizz ne “arde cu perversiuni” pe noi , romanii, pentru ca Statul Roman nu este in stare sa spuna “pentru fiecare aeronava care intarzie mai mult de 2 ore Wizz da biletele gratuit la toata lumea si amenda”! Dar eu stiu ca Statul Roman nu isi protejeaza cetatenii - asa ca incerc sa merg cu alta Companie ( de preferat TAROM)! Dar stiti de ce azi nu am putut si am ajuns pe mana lui Wizz? Pentru ca la Roma, in tara cu 2 milioane de romani , azi nu a fost NICIUN zbor TAROM !!!

Desi TAROM primeste subventii si sprijin din banii romanilor ( din Tara si din Diaspora) nu e interesat sa puna zboruri spre tarile cu cele mai mari comunitati de romani - ca sa poata Wizz sa isi bata joc de noi fara sa avem alternativa ? Credeti asa ceva? E o combinatie de coruptie - prostie - nesimtire ! Si ce ? Nimanui nu-i mai pasa . Asta e Romania “lucrului bine facut” ! Daca nu va place luati-va jet privat ca Presedintele nostru !”, a tunat Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.